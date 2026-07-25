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Macaristan GP'de pole pozisyonu Lando Norris'in

Formula 1 Macaristan Grand Prix'si sıralama turlarında McLaren pilotu Lando Norris, en yakın rakibi Lewis Hamilton'ı yalnızca 0.012 saniye geride bırakarak pole pozisyonunun sahibi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 18:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Macaristan GP'de pole pozisyonu Lando Norris'in
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Macaristan Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu McLaren pilotu Lando Norris elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BİNDE 12 FARKLA İLK SIRADA

Norris, Ferrari pilotu Lewis Hamilton'ı yalnızca 0.012 saniye farkla geride bırakarak ilk cebin sahibi oldu. Ferrari'nin bir diğer pilotu Charles Leclerc üçüncü sırayı alırken, Mercedes'ten Andrea Kimi Antonelli dördüncü, McLaren'dan Oscar Piastri ise beşinci sırada yer aldı.

VERSTAPPEN ALTINCI SIRADA

Son dünya şampiyonu Max Verstappen sıralama turlarını altıncı sırada tamamlarken, George Russell yedinci, Isack Hadjar sekizinci, Arvid Lindblad dokuzuncu ve Nico Hülkenberg ise ilk 10'u tamamlayan isimler oldu.

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