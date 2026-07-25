Macaristan GP'de pole pozisyonu Lando Norris'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Macaristan Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu McLaren pilotu Lando Norris elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BİNDE 12 FARKLA İLK SIRADA
Norris, Ferrari pilotu Lewis Hamilton'ı yalnızca 0.012 saniye farkla geride bırakarak ilk cebin sahibi oldu. Ferrari'nin bir diğer pilotu Charles Leclerc üçüncü sırayı alırken, Mercedes'ten Andrea Kimi Antonelli dördüncü, McLaren'dan Oscar Piastri ise beşinci sırada yer aldı.
VERSTAPPEN ALTINCI SIRADA
Son dünya şampiyonu Max Verstappen sıralama turlarını altıncı sırada tamamlarken, George Russell yedinci, Isack Hadjar sekizinci, Arvid Lindblad dokuzuncu ve Nico Hülkenberg ise ilk 10'u tamamlayan isimler oldu.
Norris, Ferrari pilotu Lewis Hamilton'ı yalnızca 0.012 saniye farkla geride bırakarak ilk cebin sahibi oldu. Ferrari'nin bir diğer pilotu Charles Leclerc üçüncü sırayı alırken, Mercedes'ten Andrea Kimi Antonelli dördüncü, McLaren'dan Oscar Piastri ise beşinci sırada yer aldı.
VERSTAPPEN ALTINCI SIRADA
Son dünya şampiyonu Max Verstappen sıralama turlarını altıncı sırada tamamlarken, George Russell yedinci, Isack Hadjar sekizinci, Arvid Lindblad dokuzuncu ve Nico Hülkenberg ise ilk 10'u tamamlayan isimler oldu.