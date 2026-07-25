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Avusturya'da Malinovsky rüzgârı

Trabzonspor'un sezon bitmeden transferini tamamladığı Ruslan Malinovsky, Avusturya kampında performansıyla öne çıkıyor. 33 yaşındaki orta saha özellikle mesafe tanımaksızın attığı şutlar, oyun tecrübesi ve liderliğiyle fark yaratıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 10:30 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2026 15:32
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Avusturya'da Malinovsky rüzgârı
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Trabzonspor toplamda 11 transfer yaparak ikinci etap çalışmalarına gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Önceki gün Avusturya'da kampa giren Trabzonspor, yoğun tempoda hazırlıklarını sürdürüyor. 3 Ağustos'a kadar sürecek kampta toplamda 3 hazırlık maçı oynanacak. Bunların ilki yarın TSİ 16.30'da E.Frankfurt ile... Saviolo, Aral Şimşir, Cabral gibi önemli maliyetlerde kadroya katılan yeni isimler kısa sürede takıma alışırken, bir isim var ki; adeta fırtına estiriyor; Ruslan Malinovsky. Sözleşmesi sona ereceği için Bordo-Mavililer'in sezon bitmeden transferini tamamladığı Ukraynalı yıldız, kamp performansıyla göz dolduruyor. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, mesafe tanımaksızın attığı şutlar ile Bakasetas'ı anımsatıyor.

"İDMANLAR ÇOK YORUCU"

Oyun tecrübesi ve liderliğiyle de fark yaratan Malinovsky, kısa sürede teknik direktör Fatih Tekke'nin güvenini kazandı. Geçen sezonu tamamlayan Ruslan, Trabzonspor'a gelerek doğru bir karar verdiğini söylerken "Adaptasyon sorunu yaşamadım. Herkes çok yardımcı oldu. Yoğun ve yorucu idmanlar yapıyoruz. Ancak hepsinin faydasını sezon başlayınca göreceğiz." dedi.

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