Avusturya'da Malinovsky rüzgârı

Trabzonspor toplamda 11 transfer yaparak ikinci etap çalışmalarına gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Önceki gün Avusturya'da kampa giren Trabzonspor, yoğun tempoda hazırlıklarını sürdürüyor. 3 Ağustos'a kadar sürecek kampta toplamda 3 hazırlık maçı oynanacak. Bunların ilki yarın TSİ 16.30'da E.Frankfurt ile... Saviolo, Aral Şimşir, Cabral gibi önemli maliyetlerde kadroya katılan yeni isimler kısa sürede takıma alışırken, bir isim var ki; adeta fırtına estiriyor; Ruslan Malinovsky. Sözleşmesi sona ereceği için Bordo-Mavililer'in sezon bitmeden transferini tamamladığı Ukraynalı yıldız, kamp performansıyla göz dolduruyor. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, mesafe tanımaksızın attığı şutlar ile Bakasetas'ı anımsatıyor.
"İDMANLAR ÇOK YORUCU"
Oyun tecrübesi ve liderliğiyle de fark yaratan Malinovsky, kısa sürede teknik direktör Fatih Tekke'nin güvenini kazandı. Geçen sezonu tamamlayan Ruslan, Trabzonspor'a gelerek doğru bir karar verdiğini söylerken "Adaptasyon sorunu yaşamadım. Herkes çok yardımcı oldu. Yoğun ve yorucu idmanlar yapıyoruz. Ancak hepsinin faydasını sezon başlayınca göreceğiz." dedi.
"İDMANLAR ÇOK YORUCU"
Oyun tecrübesi ve liderliğiyle de fark yaratan Malinovsky, kısa sürede teknik direktör Fatih Tekke'nin güvenini kazandı. Geçen sezonu tamamlayan Ruslan, Trabzonspor'a gelerek doğru bir karar verdiğini söylerken "Adaptasyon sorunu yaşamadım. Herkes çok yardımcı oldu. Yoğun ve yorucu idmanlar yapıyoruz. Ancak hepsinin faydasını sezon başlayınca göreceğiz." dedi.