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Trabzonspor'un stoper adayı: Junior Diaz

Nwaiwu'nun satışı gerçekleşirse, Trabzonspor sağ stopere yabancı oyuncu alacak. Listede pek çok isim var. Öncelik yine U23 kontenjanına uygun futbolcularda. Bordo-Mavililer'in radarındaki savunmacılardan biri de Fransa'da Troyes forması giyen 23 yaşındaki Junior Diaz...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 11:22 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2026 15:22
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'un stoper adayı: Junior Diaz
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Trabzonspor'da Mendy ve Lundstram kamp kadrosuna alınmazken, forvet transferi henüz gerçekleşmediği için Dragus Avusturya'ya götürülmüştü. Bordo-Mavililer şu anda 13 yabancı oyuncuyla bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Plan öncelikle sağ kanat takviyesini gerçekleştirmek. Ardından forvet alınacak ve Dragus ile yollar ayrılacak. Nwaiwu'nun satışı gerçekleşirse son yabancı transferi stopere olacak. Fulham ile pazarlıklar 2-3 haftadır ciddi şekilde devam ettiği için teknik heyet stoper bakmaya başlamıştı. Gündemde çok isim var. Teknik direktör Fatih Tekke ince eleyip sık dokuyor. Trabzonspor Yönetimi'nin öncelikli planı; yine U23 kontenjanına uygun, aynı zamanda satış potansiyeli yüksek bir savunmacı transfer etmek. Radara takılan oyunculardan birinin Junior Diaz olduğu öğrenildi.

HIZLI VE ATLETİK...

Fransa'da Troyes forması giyen 23 yaşındaki Fildişili stoper, geçen sezon kiralık olarak Brest forması giydi. Ligue 1'de geçtiğimiz yıl 20 maça çıkan Diaz, 1.93 boyunda. Hızı ve atletizmiyle dikkat çeken Diaz, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın da oyuncu havuzunda yer alıyor. Listede farklı alternatifler bulunmasına rağmen Nwaiwu'nun durumuna göre süreç hızlanacak. Bordo-Mavililer bu sezon stopere 2 yerli takviyesi gerçekleştirmiş, önce Samet Akaydın ardından Cenk Özkaçar kadroya katılmıştı. Batagov'un beklenenden erken sahalara dönmesi de gündemde. Kaptan Savic ise Fatih Tekke'nin saha içindeki lideri.

 

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