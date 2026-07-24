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Kayserispor'da Jadel Katongo ile yollar ayrıldı

1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da Jadel Katongo'nun sözleşmesi feshedildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 23:40
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kayserispor'da Jadel Katongo ile yollar ayrıldı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da Jadel Katongo'nun sözleşmesi feshedildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki stoper Katongo'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Geçen sezon devre arasında Manchester City U21 takımından transfer edilen İngiliz futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 10 maça çıktı.

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