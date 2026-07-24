Kayserispor'da Jadel Katongo ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da Jadel Katongo'nun sözleşmesi feshedildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki stoper Katongo'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Geçen sezon devre arasında Manchester City U21 takımından transfer edilen İngiliz futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 10 maça çıktı.
Geçen sezon devre arasında Manchester City U21 takımından transfer edilen İngiliz futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 10 maça çıktı.