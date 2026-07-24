LeBron James'in yeni adresi Philadelphia 76ers

NBA kariyerindeki yeni adresini belirleyen LeBron James'in Philadelphia 76ers ile anlaşmaya vardığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'in haberine göre 41 yaşındaki yıldız, Philadelphia ekibiyle 2 yıllık ve toplam 8 milyon dolar değerinde sözleşme imzalayacak. Anlaşmanın ikinci sezonunda oyuncu opsiyonu yer alacak.
RICH PAUL DOĞRULADI
LeBron James'in Philadelphia 76ers'ı tercih ettiği yönündeki haberi, oyuncunun menajeri ve Klutch Sports CEO'su Rich Paul doğruladı.
Philadelphia kulübü ise transferi henüz kendi kanallarından resmen duyurmadı.
LEBRON'UN SÖZLERİ...
LeBron James: "Sezon bittiğinde bu işin artık sonuna geldiğimi sanıyordum. Bunu duyurmaya hazır değildim ve gerçekten karar vermek için biraz zamana ihtiyacım olduğunu biliyordum, ancak son maçıma çıktığımdan neredeyse emindim. O son basın toplantısında, dönüp kendime bakmam ve bu oyunu hala sevip sevmediğime karar vermem gerektiğini söylerken dürüsttüm. Bu oyunu hala gerçekten çok seviyorum ve verecek daha çok şeyim var."
YILDIZLAR BİR ARAYA GELDİ
LeBron James, Philadelphia'da Joel Embiid, Tyrese Maxey ve Jaylen Brown'ın yer aldığı kadroya katılacak.
Tecrübeli basketbolcunun oyun kurma becerisi ve saha görüşüyle Philadelphia'nın şampiyonluk hedefindeki önemli parçalardan biri olması bekleniyor.
24. NBA SEZONUNA HAZIRLANIYOR
Los Angeles Lakers'tan ayrılarak serbest oyuncu konumuna geçen LeBron James, Philadelphia formasıyla NBA kariyerinin 24. sezonuna çıkacak.
James, böylece kariyerinde Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Los Angeles Lakers'ın ardından dördüncü farklı takımın formasını giyecek.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
LeBron James, geçen sezon Lakers formasıyla çıktığı 60 karşılaşmada 20,9 sayı, 7,2 asist ve 6,1 ribaund ortalamaları yakaladı.
Kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu ve 4 normal sezon MVP ödülü bulunan yıldız oyuncu, Philadelphia ile beşinci şampiyonluğunun peşinden koşacak.
RICH PAUL DOĞRULADI
LeBron James'in Philadelphia 76ers'ı tercih ettiği yönündeki haberi, oyuncunun menajeri ve Klutch Sports CEO'su Rich Paul doğruladı.
Philadelphia kulübü ise transferi henüz kendi kanallarından resmen duyurmadı.
LEBRON'UN SÖZLERİ...
LeBron James: "Sezon bittiğinde bu işin artık sonuna geldiğimi sanıyordum. Bunu duyurmaya hazır değildim ve gerçekten karar vermek için biraz zamana ihtiyacım olduğunu biliyordum, ancak son maçıma çıktığımdan neredeyse emindim. O son basın toplantısında, dönüp kendime bakmam ve bu oyunu hala sevip sevmediğime karar vermem gerektiğini söylerken dürüsttüm. Bu oyunu hala gerçekten çok seviyorum ve verecek daha çok şeyim var."
YILDIZLAR BİR ARAYA GELDİ
LeBron James, Philadelphia'da Joel Embiid, Tyrese Maxey ve Jaylen Brown'ın yer aldığı kadroya katılacak.
Tecrübeli basketbolcunun oyun kurma becerisi ve saha görüşüyle Philadelphia'nın şampiyonluk hedefindeki önemli parçalardan biri olması bekleniyor.
24. NBA SEZONUNA HAZIRLANIYOR
Los Angeles Lakers'tan ayrılarak serbest oyuncu konumuna geçen LeBron James, Philadelphia formasıyla NBA kariyerinin 24. sezonuna çıkacak.
James, böylece kariyerinde Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Los Angeles Lakers'ın ardından dördüncü farklı takımın formasını giyecek.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
LeBron James, geçen sezon Lakers formasıyla çıktığı 60 karşılaşmada 20,9 sayı, 7,2 asist ve 6,1 ribaund ortalamaları yakaladı.
Kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu ve 4 normal sezon MVP ödülü bulunan yıldız oyuncu, Philadelphia ile beşinci şampiyonluğunun peşinden koşacak.