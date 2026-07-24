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LeBron James'in yeni adresi Philadelphia 76ers

NBA tarihinin en skorer oyuncusu LeBron James'in, Philadelphia 76ers ile 2 yıllık ve toplam 8 milyon dolar değerinde sözleşme imzalayacağı bildirildi. Anlaşmanın ikinci sezonunda oyuncu opsiyonu bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 18:46 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 19:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LeBron James'in yeni adresi Philadelphia 76ers
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NBA kariyerindeki yeni adresini belirleyen LeBron James'in Philadelphia 76ers ile anlaşmaya vardığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'in haberine göre 41 yaşındaki yıldız, Philadelphia ekibiyle 2 yıllık ve toplam 8 milyon dolar değerinde sözleşme imzalayacak. Anlaşmanın ikinci sezonunda oyuncu opsiyonu yer alacak.

RICH PAUL DOĞRULADI

LeBron James'in Philadelphia 76ers'ı tercih ettiği yönündeki haberi, oyuncunun menajeri ve Klutch Sports CEO'su Rich Paul doğruladı.

Philadelphia kulübü ise transferi henüz kendi kanallarından resmen duyurmadı.

LEBRON'UN SÖZLERİ...

LeBron James: "Sezon bittiğinde bu işin artık sonuna geldiğimi sanıyordum. Bunu duyurmaya hazır değildim ve gerçekten karar vermek için biraz zamana ihtiyacım olduğunu biliyordum, ancak son maçıma çıktığımdan neredeyse emindim. O son basın toplantısında, dönüp kendime bakmam ve bu oyunu hala sevip sevmediğime karar vermem gerektiğini söylerken dürüsttüm. Bu oyunu hala gerçekten çok seviyorum ve verecek daha çok şeyim var."

YILDIZLAR BİR ARAYA GELDİ

LeBron James, Philadelphia'da Joel Embiid, Tyrese Maxey ve Jaylen Brown'ın yer aldığı kadroya katılacak.

Tecrübeli basketbolcunun oyun kurma becerisi ve saha görüşüyle Philadelphia'nın şampiyonluk hedefindeki önemli parçalardan biri olması bekleniyor.

24. NBA SEZONUNA HAZIRLANIYOR

Los Angeles Lakers'tan ayrılarak serbest oyuncu konumuna geçen LeBron James, Philadelphia formasıyla NBA kariyerinin 24. sezonuna çıkacak.

James, böylece kariyerinde Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Los Angeles Lakers'ın ardından dördüncü farklı takımın formasını giyecek.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

LeBron James, geçen sezon Lakers formasıyla çıktığı 60 karşılaşmada 20,9 sayı, 7,2 asist ve 6,1 ribaund ortalamaları yakaladı.

Kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu ve 4 normal sezon MVP ödülü bulunan yıldız oyuncu, Philadelphia ile beşinci şampiyonluğunun peşinden koşacak.

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