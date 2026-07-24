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Hugo Almeida'dan Salah açıklaması

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Hugo Almeida, siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer alan Muhammed Salah ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 14:28
Haber: Sporx.com dış haberler
Hugo Almeida'dan Salah açıklaması
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Beşiktaş'ın eski futbolcularından Hugo Almeida, siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer alan Muhammed Salah ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekizli Almeida, "Transferin resmiyet kazanmasını ve Salah'ın Beşiktaş'a transfer olmasını umuyorum. Bu, şüphesiz Türk futbol tarihinin en büyük transferi olacak." dedi.

Hugo Almeida, "Salah büyük bir oyuncu ve büyük bir takıma transfer olacak. Salah, Beşiktaş'ta parlayacaktır. Bundan en ufak bir şüphem yok. Beşiktaş, oyuncuları çok iyi karşılayan ve onlara harika bir şekilde kucak açan çok özel bir kulüp." diye konuştu.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Salah'ın Beşiktaş'a ve Türkiye'ye uyum sağlayacağını söyleyen Almeida, "İngiltere Ligi'nden gelen bir oyuncu, her lige uyum sağlamaya hazırdır." dedi.

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