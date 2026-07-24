Nihat Özdemir, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'de daha önce kulüp üyeliğinden istifa eden eski başkan vekili Nihat Özdemir, kulübe geri dönmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe stadyum için birtakım izinleri almaya başladı, süreç devam ediyor.
FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNÜŞ
Nihat Özdemir'in tekrar Futbol A.Ş.'ye alınması planlanıyor. Stadın tüm projesi ve masraflarını Nihat Özdemir'in üstleneceği bir planlama var.
Nihat Özdemir, Fenerbahçe'de 2020 yılında ihraç istemiyle Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ancak ihraç öncesi Fenerbahçe üyeliğinden istifa etmişti.
Nihat Özdemir, Fenerbahçe'deki görevinin ardından Haziran 2019 - Nisan 2022 dönemi arasında TFF başkanlığı görevini yürütmüştü.
FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNÜŞ
Nihat Özdemir'in tekrar Futbol A.Ş.'ye alınması planlanıyor. Stadın tüm projesi ve masraflarını Nihat Özdemir'in üstleneceği bir planlama var.
Nihat Özdemir, Fenerbahçe'de 2020 yılında ihraç istemiyle Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ancak ihraç öncesi Fenerbahçe üyeliğinden istifa etmişti.
Nihat Özdemir, Fenerbahçe'deki görevinin ardından Haziran 2019 - Nisan 2022 dönemi arasında TFF başkanlığı görevini yürütmüştü.