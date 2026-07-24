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Nihat Özdemir, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'nin eski başkan vekili Nihat Özdemir, sarı-lacivertlilere geri dönmeye hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 14:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Nihat Özdemir, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
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Fenerbahçe'de daha önce kulüp üyeliğinden istifa eden eski başkan vekili Nihat Özdemir, kulübe geri dönmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe stadyum için birtakım izinleri almaya başladı, süreç devam ediyor.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNÜŞ

Nihat Özdemir'in tekrar Futbol A.Ş.'ye alınması planlanıyor. Stadın tüm projesi ve masraflarını Nihat Özdemir'in üstleneceği bir planlama var.

Nihat Özdemir, Fenerbahçe'de 2020 yılında ihraç istemiyle Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ancak ihraç öncesi Fenerbahçe üyeliğinden istifa etmişti.

Nihat Özdemir, Fenerbahçe'deki görevinin ardından Haziran 2019 - Nisan 2022 dönemi arasında TFF başkanlığı görevini yürütmüştü.

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