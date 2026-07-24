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Altay haftaya sahaya iniyor

Altay'da yönetim krizi devam etse de takımın yeni sezon mesaisine pazartesi günü başlayacağı öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 14:11
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay haftaya sahaya iniyor
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TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da yaşanan yönetim belirsizliğine rağmen takımın pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi. Başkan Sinan Kanlı'nın görevi bırakmaya hazırlandığı İzmir temsilcisinde yönetim kurma çalışması yapan İstanbul merkezli grubunun durumu hafta sonu netleşecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Altay'da söz konusu grubun yönetimi devralmaması halinde kulübe kayyum atanması gündeme gelecek. Siyah-beyazlıların sonuç ne olursa olsun hazırlıklarına önümüzdeki hafta başında start vereceği bildirildi. Kadrodan ayrılan isimlerin yerlerine U19 takımından yapılacak takviyelerle antrenmanların başlayacağı ifade edildi.

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