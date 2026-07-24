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Ferran Torres'in talipleri artıyor

Barcelona forması giyen Ferran Torres'in talipleri giderek artıyor. PSG ve Real Madrid'in ardından Atletico Madrid de İspanyol futbolcu için devreye girdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 13:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ferran Torres'in talipleri artıyor
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Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres, İspanya Milli Takımı'na Dünya Kupası'nı kazandıran golü attıktan sonra transferin de gözdesi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Julian Alvarez'in transferi konusunda Barcelona ile temasta olan Atletico Madrid, Katalan ekibinden Ferran Torres ile ilgileniyor.

Barcelona, Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in de ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcu için 50 milyon euro bekliyor.

Ferran Torres'in Barcelona ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor ve İspanyol futbolcunun sözleşmesini uzatması beklenmiyor.

Barcelona'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Ferran Torres, 21 gol attı ve 3 asist yaptı.

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