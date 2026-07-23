Milan, Luka Modric ile nikah tazeledi!

İtalya Serie A devi Milan, Hırvat yıldız Luka Modric'in sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 30 Haziran 2027 tarihine kadar yenilendiği duyuruldu.
Milan'ın açıklamasında, "Milan, Luka Modric'in sözleşmesini bir sezon daha uzattığını ve yeni anlaşmanın 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olduğunu duyurmaktan mutluluk duyar." ifadelerine yer verildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Hırvat yıldız, 2 gol kaydetti.
Öte yandan Milan, Luka Modric'in yeni sezonda da 14 numaralı formayı giymeye devam edeceğini açıkladı.
Milan'ın açıklamasında, "Milan, Luka Modric'in sözleşmesini bir sezon daha uzattığını ve yeni anlaşmanın 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olduğunu duyurmaktan mutluluk duyar." ifadelerine yer verildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Hırvat yıldız, 2 gol kaydetti.
Öte yandan Milan, Luka Modric'in yeni sezonda da 14 numaralı formayı giymeye devam edeceğini açıkladı.