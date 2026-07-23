Bosh'tan LeBron James'e çağrı: 'Yerinde olsam Miami'ye giderdim'

Emekli NBA yıldızı Chris Bosh, serbest oyuncu piyasasında geleceğini değerlendiren LeBron James için en doğru adresin Miami Heat olduğunu düşünüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Miami Heat'te Dwyane Wade ve LeBron James ile birlikte oynadığı dönemde üst üste iki NBA şampiyonluğu yaşayan ve dört yıl üst üste NBA Finalleri'ne çıkan Bosh, eski takım arkadaşının kariyerinin bu noktasında yeniden Miami'ye dönmesinin en doğru tercih olacağını söyledi.
Front Office Sports'a konuşan eski NBA yıldızı, "Bunu daha önce de söyledim. Onun yerinde olsam Miami'ye giderdim. Nereye gideceğini bilmiyorum, bu konuda konuşmadık ama ben olsam Miami'yi seçerdim." dedi.
Bosh, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sosyal medyada da paylaşmıştım ama biraz da şaka yapıyordum. 'İnsan yaşlanıp emekliliğe yaklaşınca Miami'ye gider. Bunu bizim uydurmamıza gerek yok' demiştim.
"Golf oynamaya başladı. Hem basketbolunu oynar hem golfünü oynar. Zaten oraya da yabancı değil."
LeBron James'in bu yazki serbest oyuncu döneminde adı en güçlü şekilde Miami Heat ile anılan takımlar arasında yer alıyor.
James, Miami'deki ilk döneminde NBA tarihinin en dominant bireysel performanslarından bazılarına imza atarken, takımı iki şampiyonluğa taşımış ve üst üste iki kez normal sezon MVP'si seçilmişti.
Heat yönetimi de bu ortak geçmişin sağlayacağı avantajla James'i yeniden kadroya katabileceğine inanıyor.
Pat Riley ve Erik Spoelstra'nın hâlâ organizasyonda görev yapması, ayrıca Giannis Antetokounmpo ile Bam Adebayo'nun da James'e eşlik ederek yeniden şampiyonluk mücadelesi verebilecek olması, Miami cephesinin bu transfer konusunda umutlu olmasını sağlıyor.
Bosh, "LeBron, Giannis ve Bam üçlüsü gerçekten çok ilginç olur." dedi ve ekledi:
"Bence birbirlerine çok uygunlar. Üstelik etraflarına şutörler ekleyip kadroyu daha da güçlendirebilirler. Daha önce bunun benzerini gördük. Dwyane Wade ile LeBron James potaya sürekli baskı kuruyordu. Dinamik yine buna çok benzeyebilir. Hangi hücumları oynayacaklarını, hangi setleri kullanacaklarını zaten biliyorlar.
Orada hem rekabetçi kalabilir hem de aynı zamanda Miami yaşamının tadını çıkarabilir. Ben olsam öyle yapardım."
Front Office Sports'a konuşan eski NBA yıldızı, "Bunu daha önce de söyledim. Onun yerinde olsam Miami'ye giderdim. Nereye gideceğini bilmiyorum, bu konuda konuşmadık ama ben olsam Miami'yi seçerdim." dedi.
Bosh, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sosyal medyada da paylaşmıştım ama biraz da şaka yapıyordum. 'İnsan yaşlanıp emekliliğe yaklaşınca Miami'ye gider. Bunu bizim uydurmamıza gerek yok' demiştim.
"Golf oynamaya başladı. Hem basketbolunu oynar hem golfünü oynar. Zaten oraya da yabancı değil."
LeBron James'in bu yazki serbest oyuncu döneminde adı en güçlü şekilde Miami Heat ile anılan takımlar arasında yer alıyor.
James, Miami'deki ilk döneminde NBA tarihinin en dominant bireysel performanslarından bazılarına imza atarken, takımı iki şampiyonluğa taşımış ve üst üste iki kez normal sezon MVP'si seçilmişti.
Heat yönetimi de bu ortak geçmişin sağlayacağı avantajla James'i yeniden kadroya katabileceğine inanıyor.
Pat Riley ve Erik Spoelstra'nın hâlâ organizasyonda görev yapması, ayrıca Giannis Antetokounmpo ile Bam Adebayo'nun da James'e eşlik ederek yeniden şampiyonluk mücadelesi verebilecek olması, Miami cephesinin bu transfer konusunda umutlu olmasını sağlıyor.
Bosh, "LeBron, Giannis ve Bam üçlüsü gerçekten çok ilginç olur." dedi ve ekledi:
"Bence birbirlerine çok uygunlar. Üstelik etraflarına şutörler ekleyip kadroyu daha da güçlendirebilirler. Daha önce bunun benzerini gördük. Dwyane Wade ile LeBron James potaya sürekli baskı kuruyordu. Dinamik yine buna çok benzeyebilir. Hangi hücumları oynayacaklarını, hangi setleri kullanacaklarını zaten biliyorlar.
Orada hem rekabetçi kalabilir hem de aynı zamanda Miami yaşamının tadını çıkarabilir. Ben olsam öyle yapardım."