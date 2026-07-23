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Dennis Schröder'a Hornets ilgisi; LeBron söylentileri gündemde

Charlotte Hornets'ın, adı Cleveland Cavaliers'ın LeBron James hamlesiyle de anılan Dennis Schröder ile ilgilendiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 15:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Dennis Schröder'a Hornets ilgisi; LeBron söylentileri gündemde
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Charlotte Hornets'ın, adı Cleveland Cavaliers'ın LeBron James hamlesiyle de anılan Dennis Schröder ile ilgilendiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman oyun kurucunun NBA kariyerinde bir kez daha takım değiştirebileceği belirtiliyor.

HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre Charlotte Hornets, tecrübeli guardı kadrosuna katmayı değerlendiren ekiplerden biri.

Scotto, "Charlotte Hornets'ın Schröder ile ilgilendiği konuşuluyor. Ayrıca Hornets yöneticisi Jeff Peterson'ın Atlanta Hawks döneminden bu yana Schröder'i beğenen isimlerden biri olduğu söyleniyor." ifadelerini kullandı.

Schröder, 2025-26 sezonunda hem Sacramento Kings hem de Cleveland Cavaliers forması giydi.

Sezona Kings'te başlayan deneyimli guard, şubat ayındaki takas döneminden önce Cavaliers'a gönderilmişti.

70 normal sezon maçında toplam 10.8 sayı, 4.9 asist ve 2.7 ribaund ortalamaları yakalayan Schröder'in performansı playofflarda ise geriledi.

Cavaliers'ın 2018'den bu yana ilk kez Doğu Konferansı Finalleri'ne yükseldiği playofflarda 15.9 dakika süre alan Schröder, %38.1 saha içi isabetiyle 5.5 sayı ortalamasında kaldı.

Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz yaz Kings ile üç yıl ve 44.4 milyon dolar değerinde sözleşme imzalamıştı. Anlaşmanın 2027-28 sezonuna ilişkin kısmı ise kısmi garanti içeriyor.

LaMelo Ball'un Minnesota Timberwolves'a gitmesinin ardından oyun kurucu rotasyonunda boşluk oluşan Hornets'ın, Schröder'i bu açığı kapatabilecek isimlerden biri olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

Öte yandan Schröder'in adı, Cavaliers'ın LeBron James'i kadrosuna katma planları kapsamında da gündeme geliyor.

Habere göre Cleveland'ın, maaş bütçesinde esneklik yaratabilmek için Schröder'i Max Strus ile birlikte takasta kullanabileceği öne sürülüyor.

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