A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Hande Baladın ve Sinead Jack Kısal, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan karşılaşma sonrası konuşan milli oyuncular, elde edilen galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.
HANDE BALADIN: "İYİ BİR REAKSİYON GÖSTERDİK"
Kanada'nın güçlü bir takım olduğunu ifade eden Hande Baladın, ilk sette yaptıkları basit hataların ardından oyunlarını toparladıklarını söyledi.
"Bu tarz maçlar her zaman zorlu geçer. Kanada da güçlü bir koça sahip, bu sebeple zor olacağını biliyorduk ama takım olarak, özellikle ilk setten sonra iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum."
Milli oyuncu, hata sayılarını azaltarak orta oyuncuları daha etkili kullanmayı hedeflediklerini belirtti.
"İlk sette biraz basit hatalarımız fazlaydı. Bunun farkındaydık. Bu nedenle hata sayımızı azaltarak orta oyuncularımızı daha etkili kullanmak istedik ve bunu başardık. O yüzden çok mutluyum."
SINEAD JACK: "BİRLİKTELİK MAÇI KAZANMAMIZI SAĞLADI"
Milli orta oyuncu Sinead Jack Kısal da karşılaşmanın zorlu geçtiğini ancak takım olarak ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyduklarını dile getirdi.
"Kanada güçlü bir takım ancak bugün oyundaki birliktelik maçı kazanmamızı sağladı."
Yarı final karşılaşmasına da değinen Sinead Jack Kısal, "Bir sonraki maç da zor ancak her şeyimizi ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.
HANDE BALADIN: "İYİ BİR REAKSİYON GÖSTERDİK"
Kanada'nın güçlü bir takım olduğunu ifade eden Hande Baladın, ilk sette yaptıkları basit hataların ardından oyunlarını toparladıklarını söyledi.
"Bu tarz maçlar her zaman zorlu geçer. Kanada da güçlü bir koça sahip, bu sebeple zor olacağını biliyorduk ama takım olarak, özellikle ilk setten sonra iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum."
Milli oyuncu, hata sayılarını azaltarak orta oyuncuları daha etkili kullanmayı hedeflediklerini belirtti.
"İlk sette biraz basit hatalarımız fazlaydı. Bunun farkındaydık. Bu nedenle hata sayımızı azaltarak orta oyuncularımızı daha etkili kullanmak istedik ve bunu başardık. O yüzden çok mutluyum."
SINEAD JACK: "BİRLİKTELİK MAÇI KAZANMAMIZI SAĞLADI"
Milli orta oyuncu Sinead Jack Kısal da karşılaşmanın zorlu geçtiğini ancak takım olarak ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyduklarını dile getirdi.
"Kanada güçlü bir takım ancak bugün oyundaki birliktelik maçı kazanmamızı sağladı."
Yarı final karşılaşmasına da değinen Sinead Jack Kısal, "Bir sonraki maç da zor ancak her şeyimizi ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.