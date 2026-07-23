Fenerbahçe'de Fred için ayrılık ihtimali!

Fenerbahçe'de Fred'in geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun menajerinin, yönetimle transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MENAJERİ İSTANBUL'DA
Sözcü'nün haberine göre Fred'in menajeri, sarı-lacivertli yönetimle bir araya gelmek için İstanbul'a geldi. Brezilyalı futbolcunun ülkesinden Atletico Mineiro ile Flamengo'nun ilgisinin bulunduğu belirtilirken, deneyimli oyuncunun ayrılık isteğini yönetime ilettiği iddia edildi.
TEKLİF BEKLENECEK
Teknik Direktör İsmail Kartal, daha önce yaptığı açıklamada Fred'in takımda kalacağını ifade etmişti. Buna karşın yönetimin, yabancı oyuncu kontenjanında yer açabilmek adına tatmin edici bir teklif gelmesi halinde transfer seçeneğini değerlendirebilir.
Sözcü'nün haberine göre Fred'in menajeri, sarı-lacivertli yönetimle bir araya gelmek için İstanbul'a geldi. Brezilyalı futbolcunun ülkesinden Atletico Mineiro ile Flamengo'nun ilgisinin bulunduğu belirtilirken, deneyimli oyuncunun ayrılık isteğini yönetime ilettiği iddia edildi.
TEKLİF BEKLENECEK
Teknik Direktör İsmail Kartal, daha önce yaptığı açıklamada Fred'in takımda kalacağını ifade etmişti. Buna karşın yönetimin, yabancı oyuncu kontenjanında yer açabilmek adına tatmin edici bir teklif gelmesi halinde transfer seçeneğini değerlendirebilir.