Haber Tarihi: 22 Temmuz 2026 11:51 -
Güncelleme Tarihi:
22 Temmuz 2026 11:51
Hac Sonuçları Açıklandı mı? 2026 Hac Kurası Sonuçları Sorgulama Ekranı
2026 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hac organizasyonuna ilişkin sonuçları yakından takip ediyor. "Hac sonuçları açıklandı mı?" sorusu, kura ve kayıt sürecinin ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Evet. 2026 hac kura sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Kura sonuçları, e-Devlet ve Diyanet'in ilgili sorgulama ekranları üzerinden görüntülenebiliyor.
Hac sonuçları nereden sorgulanır?Hac kurasına katılan adaylar sonuçlarını;e-Devlet Kapısı,Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Sistemiüzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabiliyor.Hac kurasında adı çıkanlar ne yapacak?Kurada hak kazanan adayların, Diyanet tarafından ilan edilen tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılabiliyor.Hac kayıt işlemleri nasıl yapılıyor?
Kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda il ve ilçe müftülükleri ile ilgili sistemler üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor.Hac yolculuğu ne zaman başlayacak?Kesin kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından kafileler oluşturuluyor ve hacı adaylarının kutsal topraklara gidiş tarihleri Diyanet tarafından açıklanıyor.Sonuç: Hac Sonuçları Açıklandı mı?Evet. 2026 hac kura sonuçları açıklandı. Hacı adayları sonuçlarını e-Devlet ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sorgulama ekranları üzerinden öğrenebilir, hak kazananlar ise belirlenen tarihlerde kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir.
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