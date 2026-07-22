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George Gardi'den Galatasaray'a Phil Foden önerisi

Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı önemli transferlerde etkin rol oynayan menajer George Gardi, Manchester City'den Phil Foden'ı sarı-kırmızılılara önerdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 08:36
Haber: Fanatik
George Gardi'den Galatasaray'a Phil Foden önerisi
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Galatasaray'da Phil Foden gündemi... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu yaz döneminde tıpkı Victor Osimhen gibi flaş bir transfere imza atmayı hedefleyen Galatasaray'ın adı son günlerde Manchester City'nin starı Phil Foden ile anılıyordu. Bu flörtün detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

GARDI'DEN FODEN ÖNERİSİ

Foden'ı Galatasaray'ın masasına getiren ismin George Gardi olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı tüm büyük transferlerin altında imzası olan İtalyan menajerin, geçtiğimiz günlerde Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, Foden'ı kiralık olarak Galatasaray'a getirme önerisini sunduğu belirlendi.

Aynı zamanda Sanchez'i Como'ya götürmek üzere de toplantıda görüşlerini dile getiren Gardi, Galatasaray'ın kaderine yine önemli ölçüde etki edecek gibi görünüyor. Başta Foden olmak üzere Gardi'nin sunduğu isimler teknik direktör Okan Buruk'la da paylaşıldı. Başarılı çalıştırıcının raporuna göre bir karar verilecek olsa da sarı-kırmızılılarda şimdilik Bruno Fernandes, Foden'a göre birkaç adım daha önde tutuluyor.



Eğer Fernandes transferinde süreç Galatasaraylı yöneticilerin planladığı gibi gelişmezse, Sarı-Kırmızılılar bu kez Foden transferine ağırlık verecek. Ancak aradaki temaslar tamamen koparılmış değil. Gardi bu süreçte köprü görevi görmeye devam edecek. Ayrıca Galatasaray cephesi, Foden'ın kiralanması halinde mutlaka satın alma opsiyonunu da uygun bir bedelle elinde bulundurmak istiyor.

70 milyon Euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki İngiliz yıldız için City'nin ne kadarlık bir opsiyon belirleyeceği ya da bunu kabul edip etmeyeceği merak konusu. Çünkü Ada devinde de yeni kadro yapılanması konusunda bazı belirsizlikler söz konusu. City Yönetimi, sözleşmesinin son senesi olduğundan, Foden'ı kiralamadan önce 1 yıllık sözleşme uzatmayı şart koşuyor. Gardi'ye göre bu, kolayca çözülebilecek bir pürüz. Galatasaray Yönetimi, süreci yakından takip ediyor.

Manchester City Yönetimi, 26 yaşındaki Foden'ı kiralamadan önce sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı şart koşuyor. çünkü 70 milyon Euro'luk yıldızın kontratı sezon bitiminde sona eriyor.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan Phil Foden, 10 gol attı ve 7 asist yaptı.

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