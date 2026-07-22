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Orkun Kökçü: "En iyisi diyebilirim"

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Midtjylland maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 14:12 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 14:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü: 'En iyisi diyebilirim'
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Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Midtjylland maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BU SENE FARKLI" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezon başlangıcının geçen sene ile aynı olduğu ve bu senenin farkı sorulan milli futbolcu, "Bu sene farklı çünkü geçen sene galiba 5 günlük bir hazırlanma süreci ile maça çıkmıştım. Şu anda farklı, iki haftadır çalışıyoruz. Diğer futbolcular daha fazla çalıştı. Kendimizi hazırladık. Hocamızın istediklerini biliyoruz. Bu maç için hazırız." dedi.

Salih Özcan ile arasındaki uyum için konuşan Orkun Kökçü, "Salih'le aramızdaki uyum çok iyi, çok iyi anlaşıyoruz. En önemlisi galibiyet almak, onun için de elimizden geleni yapacağız." sözlerini sarf etti.

"ORTAM ÇOK GÜZEL"

Takımdaki atmosferle ilgili konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Ortam çok güzel. Herkes buraya konsantre, istekli, hırslı. Hocamız da bizi çok iyi hazırladı bu maça. Bu maç için hazırız. İyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Orkun Kökçü, "Geçen sezonun ikinci yarısı gibi devam etmek istiyorum gol katkılarıyla. Takımıma en iyi şekilde kaptanlık görevimi yapmak istiyorum." dedi.

Milli futbolcu, "Yükleme konusunda en iyi kampın olduğunu söyleyebilir misin?" sorusunun ardından, "Evet. Feyenoord döneminde aynı şekilde hazırlanmıştık. Aynı şekilde antrenman yapmıştık. Benim için güzel bir kamptı. Herkes yüzde yüz hazır diyebilirim bu maç için." yanıtını verdi.  

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