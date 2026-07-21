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Barcelona, Laporte için harekete geçiyor

Barcelona, Athletic Bilbao'dan İspanyol stoper Aymeric Laporte ile ilgileniyor. Katalan ekibi, deneyimli stoper için harekete geçecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 15:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona, Laporte için harekete geçiyor
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Barcelona, Athletic Bilbao'dan savunma oyuncusu Aymeric Laporte ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sport'ta yer alan habere göre, İspanyol stoper, Barcelona tarafından çok beğeniliyor. Barcelona'nın başkanı Joan Laporta ve Katalan ekibinin sportif direktörü Deco, 2026 Dünya Kupası'nda Laporte'yi tribünden takip etti ve olumlu not verdi.

HAMLE YAPILACAK

Barcelona, kısa süre içerisinde Laporte transferi için harekete geçmeyi planlıyor.

SERBEST KALMA BEDELİ

32 yaşındaki savunma oyuncusunun Athletic Bilbao ile sözleşmesinde bir serbest kalma bedeli olduğu ve bu bedelin 15 milyon euro'nun altında olduğu belirtildi. Laporte için bu bedelin de ekonomik olarak Barcelona'ya transferini cazip kılıyor.

Aymeric Laporte, Athletic Bilbao'da geride kalan sezonda 30 maçta sahaya çıkmıştı.

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