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Aliağa FK'da iki ayrılık

Aliağa FK, yeni sezon hazırlıkları sürerken defans oyuncusu Alberk Koç ve orta saha Furkan Say ile yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 14:33
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK'da iki ayrılık
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Aliağa Futbol, iki futbolcusuyla resmen yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-siyahlılarda defans oyuncusu Alberk Koç ve orta saha Furkan Say takıma veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Alberk Koç ve Furkan Say'la karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alberk ve Furkan'a emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Aliağa FK takımı, yeni teknik direktörü Namet Ateş yönetiminde tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı.

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