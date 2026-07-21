Aliağa FK'da iki ayrılık

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Aliağa Futbol, iki futbolcusuyla resmen yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-siyahlılarda defans oyuncusu Alberk Koç ve orta saha Furkan Say takıma veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Alberk Koç ve Furkan Say'la karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alberk ve Furkan'a emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.
Aliağa FK takımı, yeni teknik direktörü Namet Ateş yönetiminde tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı.
Aliağa FK takımı, yeni teknik direktörü Namet Ateş yönetiminde tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı.