Klay Thompson, Warriors'a dönüş ihtimalinin kapısını açık bıraktı

Klay Thompson, NBA kariyerini Golden State Warriors formasıyla tamamlama fikrine sıcak baktığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hafta sonu Fanatics Fest etkinliğinde taraftarlarla bir araya gelen Thompson'a, mevcut sözleşmesi sona erdikten sonra Bay Area'ya dönüp dönmeyeceği soruldu.
Tecrübeli yıldız, "Bilmiyorum. Sözleşmemde bir yılım kaldı. Kariyerimi Golden State'te bitirmek güzel olurdu." yanıtını verdi.
Daha sonra bir taraftarın, "Sana Warriors'ta ihtiyacımız var dostum." sözleri üzerine gülümseyen Thompson, "Asla asla dememeli." ifadelerini kullandı.
Thompson'ın açıklamaları, Dallas Mavericks'teki geleceğine ilişkin belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde geldi.
NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre Mavericks, Thompson ile yollarını takas ya da sözleşme feshi (buyout) yoluyla ayırmaya açık durumda.
Tecrübeli şutörün, 2024 yılında imzaladığı üç yıllık ve 50 milyon dolar değerindeki kontratında son bir sezon bulunuyor.
Stein ayrıca Miami Heat'in Thompson'ı kadrosuna katmakla ilgilendiğini bildirdi.
Bununla birlikte Golden State Warriors'ın eski yıldızıyla yeniden bir araya gelmek için girişimde bulunduğuna dair herhangi bir haber bulunmuyor.
Gelecek sezon 37 yaşına girecek olan Thompson, Warriors formasıyla geçirdiği 13 yılda Stephen Curry ile birlikte efsanevi "Splash Bros." ikilisinin bir parçası olarak dört NBA şampiyonluğu kazandı.
Ön çapraz bağ (ACL) ve Aşil tendonu sakatlıklarından döndükten sonra takım içindeki rolü zamanla azalırken, sonunda Dallas Mavericks'in yolunu tutmuştu.
Öte yandan Golden State Warriors, bu yaz LeBron James'i kadrosuna katma ihtimali bulunan takımlar arasında gösterilmeye devam ediyor.
Tecrübeli yıldız, "Bilmiyorum. Sözleşmemde bir yılım kaldı. Kariyerimi Golden State'te bitirmek güzel olurdu." yanıtını verdi.
Daha sonra bir taraftarın, "Sana Warriors'ta ihtiyacımız var dostum." sözleri üzerine gülümseyen Thompson, "Asla asla dememeli." ifadelerini kullandı.
Thompson'ın açıklamaları, Dallas Mavericks'teki geleceğine ilişkin belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde geldi.
NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre Mavericks, Thompson ile yollarını takas ya da sözleşme feshi (buyout) yoluyla ayırmaya açık durumda.
Tecrübeli şutörün, 2024 yılında imzaladığı üç yıllık ve 50 milyon dolar değerindeki kontratında son bir sezon bulunuyor.
Stein ayrıca Miami Heat'in Thompson'ı kadrosuna katmakla ilgilendiğini bildirdi.
Bununla birlikte Golden State Warriors'ın eski yıldızıyla yeniden bir araya gelmek için girişimde bulunduğuna dair herhangi bir haber bulunmuyor.
Gelecek sezon 37 yaşına girecek olan Thompson, Warriors formasıyla geçirdiği 13 yılda Stephen Curry ile birlikte efsanevi "Splash Bros." ikilisinin bir parçası olarak dört NBA şampiyonluğu kazandı.
Ön çapraz bağ (ACL) ve Aşil tendonu sakatlıklarından döndükten sonra takım içindeki rolü zamanla azalırken, sonunda Dallas Mavericks'in yolunu tutmuştu.
Öte yandan Golden State Warriors, bu yaz LeBron James'i kadrosuna katma ihtimali bulunan takımlar arasında gösterilmeye devam ediyor.