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Fenerbahçe'ye transfer önerisi Moise Kean!

Forvet hattına Vedat Muriqi'den sonra bir takviye daha yapacak olan Fenerbahçe'ye Moise Kean'in önerildiği ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 16:30
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'ye transfer önerisi Moise Kean!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine İtalyan golcü Moise Kean geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fiorentina forması giyen Moise Kean, Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertli kulübün yönetimine ve teknik heyetine önerildi.

Fenerbahçe teknik ekibinin 26 yaşındaki santrforla ilgili değerlendirme yapacağı, olumlu rapor verilmesi durumunda transfer sürecinin başlatılabileceği öne sürüldü.

Fiorentina'nın İtalyan golcü için 25-30 milyon Euro aralığında bonservis bedeli beklediği kaydedildi.

Fenerbahçe yönetiminin, teknik heyetten gelecek raporun ardından transferle ilgili kararını vermesi bekleniyor.

MOISE KEAN'İN İSTATİSTİKLERİ

Fiorentina'nın 2024 yılının Temmuz ayında 14,5 milyon euroya Juventus'tan transfer ettiği Moise Kean, geride kalan sezon 26 lig maçında 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

İtalya Milli Takımı'nın 26 kez formasını giyen Moise Kean, 13 kez fileleri havalandırdı.

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