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Kocaelispor'da basın sözcülüğüne Haşmet Uçar getirildi

Kocaelispor, yönetim kurulunda gerçekleştirilen görev değişikliklerini duyurdu. Basın sözcülüğüne Haşmet Uçar, 3. başkan vekilliğine ise Gürhan Darcan getirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 01:07
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor'da basın sözcülüğüne Haşmet Uçar getirildi
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İKİ YENİ ATAMA

Kocaelispor'un açıklamasında, "Bu akşam gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 3. başkan vekilliği görevine Gürhan Darcan, basın sözcülüğü görevine ise Haşmet Uçar getirilmiştir. Yöneticilerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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