Kocaelispor'da basın sözcülüğüne Haşmet Uçar getirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da basın sözcülüğü görevine Haşmet Uçar getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında iki yeni görevlendirme yapıldığı belirtildi.
İKİ YENİ ATAMA
Kocaelispor'un açıklamasında, "Bu akşam gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 3. başkan vekilliği görevine Gürhan Darcan, basın sözcülüğü görevine ise Haşmet Uçar getirilmiştir. Yöneticilerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
İKİ YENİ ATAMA
Kocaelispor'un açıklamasında, "Bu akşam gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 3. başkan vekilliği görevine Gürhan Darcan, basın sözcülüğü görevine ise Haşmet Uçar getirilmiştir. Yöneticilerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.