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Modric, Hırvatistan Milli Takımı'na veda ediyor!

Luka Modric'in Ekim ayında İspanya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçının ardından Hırvatistan Milli Takımı kariyerini noktalayacağını öne sürdü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 18:31
Haber: Sporx.com dış haberler
Modric, Hırvatistan Milli Takımı'na veda ediyor!
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Hırvat futbolunun efsane isimlerinden Luka Modric'in milli takım kariyerine son vermeye hazırlandığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Milan ile sözleşmesini bir sezon daha uzatma kararı alan 40 yaşındaki yıldız futbolcu, Ekim ayında Hırvatistan Milli Takımı'na veda etmeyi planlıyor.

VEDA MAÇI İSPANYA'YA KARŞI

Haberde, Modric'in kararını Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Slaven Bilić'e ilettiği belirtilirken, deneyimli orta saha oyuncusunun 6 Ekim'de Split'te İspanya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının ardından milli formaya veda edeceği öne sürüldü.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Modric, milli takım kariyerindeki son maçına 30 binden fazla taraftarın önünde çıkacak.

FARKLI BİR FİNAL İSTİYOR

Haberde, Hırvat yıldızın kariyerini UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan bir Milan ve Portekiz karşısında yaşanan Dünya Kupası hayal kırıklığıyla noktalamak istemediği belirtilirken, Milan formasıyla bir kupa kazanarak kariyerine farklı bir son yazmayı hedeflediği ifade edildi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Luka Modric, Hırvatistan Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 202 maça çıkarken 29 gol kaydetti. Deneyimli futbolcu, Hırvatistan ile iki Dünya Kupası madalyası kazanırken, 2018 yılında Ballon d'Or'un sahibi olmuş ve Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilmişti.

 

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