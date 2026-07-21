Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 45 dakika sahada kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DEVRE ARASINDA OYUNDAN ALINDI
Tam olarak hazır olup olmadığı maç öncesinde tartışılan tecrübeli savunmacı, devre arasında kenara geldi.
Ake'nin yerine Levent Mercan oyuna dahil oldu.
OOSTERWOLDE STOPERE GEÇTİ
Yapılan değişikliğin ardından Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın kalan bölümünde stoperde görev yaptı.
Tam olarak hazır olup olmadığı maç öncesinde tartışılan tecrübeli savunmacı, devre arasında kenara geldi.
Ake'nin yerine Levent Mercan oyuna dahil oldu.
OOSTERWOLDE STOPERE GEÇTİ
Yapılan değişikliğin ardından Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın kalan bölümünde stoperde görev yaptı.