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Fenerbahçe'de Nathan Ake ilk maçında 45 dakika sahada kaldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, ilk 11'de başladığı karşılaşmada yalnızca 45 dakika görev yaptı. Devre arasında Levent Mercan oyuna girerken, Jayden Oosterwolde stopere geçti.

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calendar 21 Temmuz 2026 23:59
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Nathan Ake ilk maçında 45 dakika sahada kaldı
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 45 dakika sahada kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DEVRE ARASINDA OYUNDAN ALINDI

Tam olarak hazır olup olmadığı maç öncesinde tartışılan tecrübeli savunmacı, devre arasında kenara geldi.

Ake'nin yerine Levent Mercan oyuna dahil oldu.

OOSTERWOLDE STOPERE GEÇTİ

Yapılan değişikliğin ardından Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın kalan bölümünde stoperde görev yaptı.

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