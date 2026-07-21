Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Benhur Keser ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Benhur Keser'in sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı Benhur'a teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Benhur Keser'in sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı Benhur'a teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.