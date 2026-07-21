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Çaykur Rizespor, Benhur Keser ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Benhur Keser'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu. Yeşil-mavili kulüp, futbolcuya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 18:06
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Çaykur Rizespor, Benhur Keser ile yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Benhur Keser ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Benhur Keser'in sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı Benhur'a teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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