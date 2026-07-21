Başakşehir, Inter Turku maçına hazır!

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Finlandiya ekibi Inter Turku ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon çalışmalarıyla başladı.
Isınma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Inter Turku müsabakasının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.
Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı bulunan Edin Visca antrenmana katılmadı.
Öte yandan antrenman öncesinde video analisti Cesur Kerestecioğlu'nun doğum günü kesilen pastayla kutlandı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.
Isınma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Inter Turku müsabakasının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.
Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı bulunan Edin Visca antrenmana katılmadı.
Öte yandan antrenman öncesinde video analisti Cesur Kerestecioğlu'nun doğum günü kesilen pastayla kutlandı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.