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Amed Sportif Faaliyetler'e Fransız kaleci!

Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Fransız kaleci Alban Lafont'u kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 19:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Amed Sportif Faaliyetler'e Fransız kaleci!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Fildişi Sahili asıllı Fransız kaleci Alban Lafont'u transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında son olarak Fransa 2. Lig kulüplerinden FC Nantes forması giyen 27 yaşındaki kaleci Alban Lafont ile sözleşme imzalandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Lafont, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A'da edindiği üst düzey tecrübesiyle Avrupa futbolunun dikkat çeken kalecileri arasında yer almıştır. Toulouse, Fiorentina ve Nantes formalarını giyen başarılı file bekçisi, uzun yıllar Fransa yaş grubu milli takımlarında da görev alarak önemli bir uluslararası deneyim kazanmıştır. Alban Lafont'a Amedspor ailesine hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılar diliyoruz."

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