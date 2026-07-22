21 Temmuz
Fenerbahçe-Gornik Zabrze
1-0
21 Temmuz
Mjaellby-Lincoln Red Imps FC
3-0
21 Temmuz
AGF-Lech Poznan
1-4
21 Temmuz
Thun-Dinamo Zagreb
1-1
21 Temmuz
Sturm Graz-Heart of Midlothian
4-0
21 Temmuz
Vikingur Reykjavik-Hapoel Beer Sheva
2-1
21 Temmuz
Larne-FK Crvena Zvezda
0-4

Mauro Icardi'den Galatasaray'a cevap yok!

Galatasaray yönetimi, 2 Ağustos'ta İstanbul'da Rennes ile oynanacak hazırlık maçında veda töreni yapma isteğini Mauro Icardi'ye iletti. Ancak kırgınlığı ve kızgınlığı geçmeyen Arjantinli yıldız teklifi yanıtsız bıraktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 09:02
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi'den Galatasaray'a cevap yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'ın yazılı bir açıklama ile yolların ayrıldığı Mauro Icardi konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arjantinli yıldız hem ayrılık şekli hem de kendisine yapılan tekliften dolayı yönetime bir hayli kızgındı.

GALATASARAY'A CEVAP VERMEDİ

Takvim'de yer alan habere göre, 2 Ağustos'ta Rams Park'ta Rennes ile oynanacak olan hazırlık maçı için Icardi ile temas kuran yönetim, "Sana veda organizasyonu düzenleyelim" teklifini iletti. Ancak Icardi'nin şu ana kadar bu teklife olumlu-olumsuz bir yanıt vermediği öğrenildi.

"ÇOK KIRGINIM"

Henüz sosyal medya hesaplarından da Galatasaray'la ilgili bir veda paylaşımı yapmayan Icardi'nin çok büyük bir ihtimalle veda organizasyonu konusuna soğuk yaklaşacağı belirtiliyor.

Yıldız futbolcunun yakın çevresine, "Bana yapılanları hak etmedim. Başkana ve hocaya çok kırgınım" dediği öğrenildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 4 sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.