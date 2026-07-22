Dusan Vlahovic'de en ciddi aday Beşiktaş!

Beşiktaş, dünyaca ünlü golcü Dusan Vlahovic transferi için yeniden gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Barcelona'nın Sırp yıldızı transfer etme ihtimali yüksek maliyet nedeniyle giderek azalırken, siyah-beyazlı ekip Vlahovic için en ciddi seçenek olarak öne çıktı.
Juventus'un da 25 yaşındaki golcüyü kadroda tutmak adına görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken, transfer sürecinde son kararın önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği ifade edildi.
BARCELONA GERİ PLANDA KALDI
İspanyol basınında yer alan iddialara göre Barcelona, Vlahovic'in yüksek maliyeti nedeniyle transferde geri adım atarken, Beşiktaş'ın oyuncuyla ilgisini sürdürdüğü aktarıldı.
SEZONU 10 GOLLE TAMAMLADI
2025/26 sezonunda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Dusan Vlahovic, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 3 gol ve 1 asist üreten Sırp santrfor, Serie A'da ise 19 karşılaşmada 7 kez fileleri havalandırdı.
Juventus'un da 25 yaşındaki golcüyü kadroda tutmak adına görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken, transfer sürecinde son kararın önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği ifade edildi.
BARCELONA GERİ PLANDA KALDI
İspanyol basınında yer alan iddialara göre Barcelona, Vlahovic'in yüksek maliyeti nedeniyle transferde geri adım atarken, Beşiktaş'ın oyuncuyla ilgisini sürdürdüğü aktarıldı.
SEZONU 10 GOLLE TAMAMLADI
2025/26 sezonunda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Dusan Vlahovic, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 3 gol ve 1 asist üreten Sırp santrfor, Serie A'da ise 19 karşılaşmada 7 kez fileleri havalandırdı.