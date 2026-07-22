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İşte Potanın Perileri'nin kadrosu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 16:34 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 16:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte Potanın Perileri'nin kadrosu
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FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 1 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da toplanarak hazırlıklara başlayacak.

Ay-yıldızlılar, 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile C Grubu'nda yer alacak.

Milliler, 4 Eylül'de Belçika, 6 Eylül'de Avustralya ve 7 Eylül'de Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.

Andrea Mazzon'un başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Esra Ural, Sinem Ataş, Beren Burke, Ayşenaz Harma, Melek Uzunoğlu, Berfin Sertoğlu, Ceren Akpınar, Tuana Ayşegül Vural, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut, Şerife Alperi Onar, Zeynep Şevval Gül, Sevgi Uzun, Ayşe Cora Yamaner, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Gökşen Fitik, Sude Yılmaz, Tilbe Şenyürek Arslan, Elif İstanbulluoğlu.




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