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Bodrum FK kombine fiyatlarını açıkladı

Bodrum FK, 2026-2027 sezonu kombine bilet fiyatlarını açıklarken, satışların başladığını duyurdu. Geçen sezonun kombine sahipleri ile kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara yüzde 20 indirim uygulanacak.

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calendar 22 Temmuz 2026 13:51 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 13:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK kombine fiyatlarını açıkladı
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1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonu için kombine fiyatlarını açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Bodrum Futbol Kulübümüz, 2026-2027 sezonunda 1'inci Lig'de oynanacak tüm iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombine bilet fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. Yeni sezonda yeşil-beyazlı ekibimizi tribünden desteklemek isteyen taraftarlarımız için kombine satışları bugün itibarıyla başladı. 2026-2027 sezonu kombine fiyatları şu şekilde belirlendi: Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası 2 bin TL, Maraton Tribünü 3 bin 500 TL, VIP (C-D-E-F Blokları) 8 bin 500 TL, VIP (G-H-İ Blokları): 7 bin 500 TL" denildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçtiğimiz sezon kombine sahibi olan taraftarlar, belirlenen öncelikli satış döneminde kombinelerini yüzde 20 indirimli olarak yenileyebilecek. Ayrıca kadın, öğrenci ve engelli taraftarlar da kombine satış dönemi boyunca yüzde 20 indirim avantajından faydalanabilecek.

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