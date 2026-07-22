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Luis de la Fuente'ye yeni sözleşme

İspanya Futbol Federasyonu, Luis de la Fuente'nin 2028'de bitecek sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 12:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Luis de la Fuente'ye yeni sözleşme
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İspanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente'nin sözleşmesini uzatmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AS'ta yer alan habere göre, federasyon, sözleşmesi 2028'de bitecek 65 yaşındaki deneyimli teknik adamın sözleşmesi 2030 yılına kadar uzatmak istiyor.

İspanya Milli Takımı, Luis de la Fuente yönetiminde Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

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