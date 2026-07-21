Hull City'nin istediği transfer: Olivier Ntcham

Samsunspor'dan ayrılan Olivier Ntcham için transfer yarışı yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Foot Mercato'da yer alan habere göre, Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, sözleşmesi biten 30 yaşındaki futbolcuyu yeniden takımda görmek istiyor.
Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor'un da Ntcham'a ilgisi bulunuyor.
Hull City'de Olivier Ntcham'ın durumunu yakından takip ediyor. İngiliz ekibi, Ntcham'ın transfer şartlarıyla ilgili bilgi aldı.
Samsunspor'da geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Ntcham, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor'un da Ntcham'a ilgisi bulunuyor.
Hull City'de Olivier Ntcham'ın durumunu yakından takip ediyor. İngiliz ekibi, Ntcham'ın transfer şartlarıyla ilgili bilgi aldı.
Samsunspor'da geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Ntcham, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.