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Hull City'nin istediği transfer: Olivier Ntcham

Hull City, Samsunspor ile sözleşmesi biten Olivier Ntcham ile ilgileniyor. Samsunspor'un yeni sözleşmeyle takımda tutmak istediği 30 yaşındaki futbolcuyla Erzurumspor da ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 13:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Hull City'nin istediği transfer: Olivier Ntcham
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Samsunspor'dan ayrılan Olivier Ntcham için transfer yarışı yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Foot Mercato'da yer alan habere göre, Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, sözleşmesi biten 30 yaşındaki futbolcuyu yeniden takımda görmek istiyor.

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor'un da Ntcham'a ilgisi bulunuyor.

Hull City'de Olivier Ntcham'ın durumunu yakından takip ediyor. İngiliz ekibi, Ntcham'ın transfer şartlarıyla ilgili bilgi aldı.

Samsunspor'da geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Ntcham, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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