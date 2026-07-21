Gabriel Sara için ayrılık iddiası!

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'nın Avrupa'dan talipleri artıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İNGİLİZLER DEVREYE GİRDİ
Napoli'nin ilgilendiği Brezilyalı orta saha oyuncusu için bu kez Aston Villa ve Newcastle United iddiası gündeme geldi.
MENAJERİYLE TEMAS
Teamtalk'ta yer alan habere göre, iki İngiliz ekibi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgileniyor. Aston Villa ve Newcastle United, Gabriel Sara'nın menajeriyle temasa geçti.
İNGİLTERE'YE GERİ DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR
Sara'nın daha önce Norwich City forması ile mücadele ettiği İngiltere'ye bu kez Premier Lig'de oynama şansı ile geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Galatasaray'ın yeni yapacağı transferler için kaynak yaratmak istediği ve Sara'nın transferine sıcak baktığı belirtildi. Galatasaray'ın Gabriel Sara'dan bonservis beklentisinin ise 30 milyon euro olduğu yazıldı.
Galatasaray'ın Gabriel Sara ile ilgili henüz resmi bir teklif almadığı ancak sarı-kırmızılıların, Sara'ya olan ilginin farkında olduğu belirtildi.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta verdiği röportajında Gabriel Sara ile ilgili, "Gabriel Sara da bizim için çok önemli. Herhangi bir teklif gelmedi. Kadroda düşündüğümüz çok önemli bir oyuncu." demişti.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 42 maçta süre bulan Gabriel Sara, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara'nın, güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.
Napoli'nin ilgilendiği Brezilyalı orta saha oyuncusu için bu kez Aston Villa ve Newcastle United iddiası gündeme geldi.
MENAJERİYLE TEMAS
Teamtalk'ta yer alan habere göre, iki İngiliz ekibi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgileniyor. Aston Villa ve Newcastle United, Gabriel Sara'nın menajeriyle temasa geçti.
İNGİLTERE'YE GERİ DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR
Sara'nın daha önce Norwich City forması ile mücadele ettiği İngiltere'ye bu kez Premier Lig'de oynama şansı ile geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Galatasaray'ın yeni yapacağı transferler için kaynak yaratmak istediği ve Sara'nın transferine sıcak baktığı belirtildi. Galatasaray'ın Gabriel Sara'dan bonservis beklentisinin ise 30 milyon euro olduğu yazıldı.
Galatasaray'ın Gabriel Sara ile ilgili henüz resmi bir teklif almadığı ancak sarı-kırmızılıların, Sara'ya olan ilginin farkında olduğu belirtildi.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta verdiği röportajında Gabriel Sara ile ilgili, "Gabriel Sara da bizim için çok önemli. Herhangi bir teklif gelmedi. Kadroda düşündüğümüz çok önemli bir oyuncu." demişti.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 42 maçta süre bulan Gabriel Sara, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara'nın, güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.