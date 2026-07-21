Beşiktaş'ın güvencesi: Salih & Orkun

Beşiktaş'ta yeni transferler hızlı bir şekilde takıma adapte olurken, özellikle Salih Özcan orta sahadaki performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hocanın isteklerini çok iyi uygulayan ve antrenman performansıyla göz dolduran Salih, Orkun Kökçü ile sağladığı uyumla da güven veriyor.
İtalya, Midtjylland eşleşmesinde merkezde bu ikiliyi kullanacak. A Milli Takım'da da uzun süredir birlikte olan Orkun ile Salih'in birbirlerini ve oyun tarzlarını iyi bilmesi, Beşiktaş'ın bu dönemdeki en büyük artılarından.
Öte yandan takımın bir başka yeni ismi olan kaleci Alexander Nübel de İstanbul'daki yeni hayatına ve kulüp imkanlarına hayran kaldı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin çalışma ortamını çok beğenen Nübel, kısa sürede adaptasyon problemini atlattı.
İtalya, Midtjylland eşleşmesinde merkezde bu ikiliyi kullanacak. A Milli Takım'da da uzun süredir birlikte olan Orkun ile Salih'in birbirlerini ve oyun tarzlarını iyi bilmesi, Beşiktaş'ın bu dönemdeki en büyük artılarından.
Öte yandan takımın bir başka yeni ismi olan kaleci Alexander Nübel de İstanbul'daki yeni hayatına ve kulüp imkanlarına hayran kaldı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin çalışma ortamını çok beğenen Nübel, kısa sürede adaptasyon problemini atlattı.