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Başakşehir, Avrupa'da 69. kez sahne alıyor

Başakşehir, Inter Turku karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarında 69. maçına çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 11:44 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 11:45
Haber: AA, Fotoğraf: ibfk.com.tr
Başakşehir, Avrupa'da 69. kez sahne alıyor
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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında çarşamba günü Finlandiya ekibi Inter Turku'yu ağırlayacak İstanbul Başakşehir, Avrupa'da 69. karşılaşmasına çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-16 sezonundan bu yana Avrupa kupalarındaki 68 müsabakada 26 galibiyet, 17 beraberlik, 25 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 102 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 95 gole engel olamadı.

Avrupa'da 2 kez son 16 turuna yükseldi

İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.

Turuncu-lacivertli takım, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. 2017-18 ve 2019-20'de gruplarda yer alan İstanbul temsilcisi, 2015-16, 2016-17 ve 2018-19'da organizasyona eleme aşamasında veda etti.

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-18, 2019-20 ve 2020-21'de boy gösterdi. 2017-18 ve 2019-20'de elemeleri geçemeyen turuncu-lacivertliler, 2020-21'de ise Süper Lig şampiyonu olarak doğrudan grup aşamasında yer aldı.

İstanbul Başakşehir, 2022-23, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul ekibi, 2022-23 ve 2024-25'te grup aşamasında yer alırken, geçen sezon ise play-off'ta elendi.

Turuncu-lacivertli ekip, 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki "ilk"leri ve "en"leri şöyle:

İlk maç: AZ Alkmaar-Başakşehir: 2-0 (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (30 Temmuz 2015)

İlk kez tur atlama: Rijeka-Başakşehir: 2-2 (0-0) (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (4 Ağustos 2016)

İlk galibiyet: Başakşehir-Club Brugge: 2-0 (Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu) (2 Ağustos 2017)

En farklı galibiyet: Başakşehir-La Fiorita: 6-1 (Konferans Ligi 2. eleme turu) (25 Temmuz 2024)

En farklı mağlubiyetler: Celje-Başakşehir: 5-1 (Konferans Ligi grup aşaması) (24 Ekim 2024), PSG-Başakşehir: 5-1 (Şampiyonlar Ligi grup aşaması) (9 Aralık 2020), Roma-Başakşehir: 4-0 (Avrupa Ligi grup aşaması) (19 Eylül 2019)

Avrupa kupalarında Başakşehir

Turuncu-lacivertli ekibin UEFA organizasyonlarında sergilediği performans şöyle:


Organizasyon O G B M A Y
UEFA Şampiyonlar Ligi 12 2 2 8 15 28
UEFA Avrupa Ligi 24 7 6 11 24 35
UEFA Konferans Ligi 32 17 9 6 63 32
TOPLAM 68 26 17 25 102 95
 

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