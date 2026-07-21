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Fenerbahçe açıkladı: Melih Mahmutoğlu

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 16:04 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 16:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe açıkladı: Melih Mahmutoğlu
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, Kaptanımız Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır.

2013 yılında katıldığı ailemizde 2 EuroLeague, 8 Türkiye Ligi, 6 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan, takımımızla özdeşleşerek adını Sarı Mirasımıza altın harflerle yazdıran Kaptanımız Melih Mahmutoğlu, yeni sezonda da Fenerbahçemizin başarısı için mücadele edecektir.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Melih Mahmutoğlu'na hayırlı olmasını diliyor, Kaptanımıza 10 numaralı Çubuklu formasıyla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."



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