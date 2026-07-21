Galatasaray'dan Bremer'e dev teklif

Galatasaray, Juventus forması giyen savunma oyuncusu Gleison Bremer ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İKİ KATI TEKLİF EDİLDİ
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Brezilyalı savunma oyuncusuna senelik net 8 milyon euro'luk teklifte bulundu. Bu rakamın, Bremer'in Juventus'ta kazandığı yıllık ücretin iki katı olduğu belirtildi.
KAPIYI KAPATMADI
Bremer ise Galatasaray'dan gelen bu teklifi kabul etmedi ancak 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray için kapıyı da tamamen kapatmadı. Bremer'in bu tutumunun Galatasaray'ın transfer konusunda umutlarını arttırdığı belirtildi.
ALTERNATİFLER GÜNDEMDE
Juventus'un ise şu ana kadar Bremer'in ayrılacağını düşünmediği ve Brezilyalı oyuncudaki tutum değişikliği sonrası Bremer'in alternatiflerinin gündeme geldiği kaydedildi.
JUVE'NİN ALTERNATİFLERİ
West Ham United forması giyen Jean-Clair Todibo ve Milan'dan Fikayo Tomori, Juventus'un Bremer'e alternatif listesinde yer alıyor.
25 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Juventus, Galatasaray'ın ilgilendiği Bremer'in bonservisinden ise 25 milyon euro bekliyor.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Bremer'in, kulübü Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Juventus'ta geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, savunma performansının yanı sıra 4 gol attı ve 3 asist yaptı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Brezilyalı savunma oyuncusuna senelik net 8 milyon euro'luk teklifte bulundu. Bu rakamın, Bremer'in Juventus'ta kazandığı yıllık ücretin iki katı olduğu belirtildi.
KAPIYI KAPATMADI
Bremer ise Galatasaray'dan gelen bu teklifi kabul etmedi ancak 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray için kapıyı da tamamen kapatmadı. Bremer'in bu tutumunun Galatasaray'ın transfer konusunda umutlarını arttırdığı belirtildi.
ALTERNATİFLER GÜNDEMDE
Juventus'un ise şu ana kadar Bremer'in ayrılacağını düşünmediği ve Brezilyalı oyuncudaki tutum değişikliği sonrası Bremer'in alternatiflerinin gündeme geldiği kaydedildi.
JUVE'NİN ALTERNATİFLERİ
West Ham United forması giyen Jean-Clair Todibo ve Milan'dan Fikayo Tomori, Juventus'un Bremer'e alternatif listesinde yer alıyor.
25 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Juventus, Galatasaray'ın ilgilendiği Bremer'in bonservisinden ise 25 milyon euro bekliyor.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Bremer'in, kulübü Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Juventus'ta geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, savunma performansının yanı sıra 4 gol attı ve 3 asist yaptı.