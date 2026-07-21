Jhon Lucumi için transfer açıklaması!

Bologna CEO'su Claudio Fenucci, takımın savunma oyuncularından Jhon Lucumi'nin geleceğiyle ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jhon Lucumi'nin Bologna ile sözleşmesinde 28 milyon euro'luk serbest kalma bedeli yer alıyordu ancak bu maddenin süresi doldu. Kolombiyalı savunma oyuncusunu transfer etmek isteyen takımlar, Bologna görüşecek.
BOLOGNA'DAN TRANSFER SÖZÜ
İtalyan ekibinin CEO'su Claudio Fenucci, geçen yıl Sunderland'e gerçekleşmeyen transferinin ardından 28 yaşındaki futbolcuya transfer sözü verdiklerini ve uygun bir teklif gelmesi durumunda Lucumi'nin takımdan ayrılabileceğini söyledi.
Bologna CEO'su Claudio Fenucci, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen deneyimli savunma oyuncusuyla ilgili, "Jhon Lucumi ayrılabilir çünkü geçen yıl ona böyle bir söz vermiştik. Ondan bir yıl daha kalmasını istedik ve gelecek yıl (Bu yaz) iyi ve uygun bir teklif gelirse ayrılabileceğine söz verdik. Uygun bir teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Gelirse ona istediğini vereceğiz, aksi durumda bizimle kalacak." sözlerini sarf etti.
1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Jhon Lucumi'nin, Bologna ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
SEZON PERFORMANSI
Bologna'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Lucumi, savunma performansıyla birlikte 1 gol, 1 asistle skor katkısı da verdi.
BOLOGNA'DAN TRANSFER SÖZÜ
İtalyan ekibinin CEO'su Claudio Fenucci, geçen yıl Sunderland'e gerçekleşmeyen transferinin ardından 28 yaşındaki futbolcuya transfer sözü verdiklerini ve uygun bir teklif gelmesi durumunda Lucumi'nin takımdan ayrılabileceğini söyledi.
Bologna CEO'su Claudio Fenucci, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen deneyimli savunma oyuncusuyla ilgili, "Jhon Lucumi ayrılabilir çünkü geçen yıl ona böyle bir söz vermiştik. Ondan bir yıl daha kalmasını istedik ve gelecek yıl (Bu yaz) iyi ve uygun bir teklif gelirse ayrılabileceğine söz verdik. Uygun bir teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Gelirse ona istediğini vereceğiz, aksi durumda bizimle kalacak." sözlerini sarf etti.
1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Jhon Lucumi'nin, Bologna ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
SEZON PERFORMANSI
Bologna'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Lucumi, savunma performansıyla birlikte 1 gol, 1 asistle skor katkısı da verdi.