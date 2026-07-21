21 Temmuz
Fenerbahçe-Gornik Zabrze
21:00
21 Temmuz
Mjaellby-Lincoln Red Imps FC
19:00
21 Temmuz
AGF-Lech Poznan
20:00
21 Temmuz
Thun-Dinamo Zagreb
21:00
21 Temmuz
Sturm Graz-Heart of Midlothian
21:30
21 Temmuz
Vikingur Reykjavik-Hapoel Beer Sheva
22:00
21 Temmuz
Larne-FK Crvena Zvezda
22:00

Jhon Lucumi için transfer açıklaması!

Bologna CEO'su Claudio Fenucci, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Jhon Lucumi'nin takımdan ayrılabileceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 16:39 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 16:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jhon Lucumi için transfer açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bologna CEO'su Claudio Fenucci, takımın savunma oyuncularından Jhon Lucumi'nin geleceğiyle ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Jhon Lucumi'nin Bologna ile sözleşmesinde 28 milyon euro'luk serbest kalma bedeli yer alıyordu ancak bu maddenin süresi doldu. Kolombiyalı savunma oyuncusunu transfer etmek isteyen takımlar, Bologna görüşecek.

BOLOGNA'DAN TRANSFER SÖZÜ

İtalyan ekibinin CEO'su Claudio Fenucci, geçen yıl Sunderland'e gerçekleşmeyen transferinin ardından 28 yaşındaki futbolcuya transfer sözü verdiklerini ve uygun bir teklif gelmesi durumunda Lucumi'nin takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Bologna CEO'su Claudio Fenucci, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen deneyimli savunma oyuncusuyla ilgili, "Jhon Lucumi ayrılabilir çünkü geçen yıl ona böyle bir söz vermiştik. Ondan bir yıl daha kalmasını istedik ve gelecek yıl (Bu yaz) iyi ve uygun bir teklif gelirse ayrılabileceğine söz verdik. Uygun bir teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Gelirse ona istediğini vereceğiz, aksi durumda bizimle kalacak." sözlerini sarf etti.

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Jhon Lucumi'nin, Bologna ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

SEZON PERFORMANSI

Bologna'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Lucumi, savunma performansıyla birlikte 1 gol, 1 asistle skor katkısı da verdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.