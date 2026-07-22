Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Shane Larkin, sarı-lacivertli kulübe transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin Avrupa basketbolunun en istikrarlı kulüplerinden biri olduğunu belirten Larkin, transfer kararında bu unsurun belirleyici olduğunu söyledi.
"EN BÜYÜK SEBEP İSTİKRAR"
Tecrübeli oyun kurucu, "Fenerbahçe, şu an bulabileceğiniz en istikrarlı kulüplerden biri. Fenerbahçe'ye gelmemin en büyük sebebi bu. Sonuçta kulüp, dünyanın en büyük taraftar kitlelerinden birine sahip. Bunun bir parçası olduğum için, arkamda böyle bir taraftar kitlesi olduğu için mutluyum. Avrupa'da daha önce böyle bir şeye sahip değildim. Tabii ki Baskonia ve Efes'te oynadım, iki takım da harika taraftarlara sahip. Onları seviyorum ve hepsine minnettarım. Ancak Fenerbahçe gibi bir kulüpte olmak farklı bir şey. Elbette günün sonunda kararımda bu da önemli bir rol oynadı. Ama en önemlisi, kulübün istikrarı oldu. Fenerbahçe kadar istikrarlı kim var? Belki sadece Olympiakos olabilir." ifadelerini kullandı.
"BENİ HEYECANLANDIRIYOR"
Fenerbahçe'ye transferinin kendisi için farklı bir anlam taşıdığını söyleyen Larkin, "Benim için mesele şu an para değil. Şu ana kadar iyi para kazandım. Benim için önemli olan, doğru role ve sorumluluğa sahip olmam. Fenerbahçe'ye transfer olmak, sanki bir kalabalığın üstüne koşmak gibi. Bu kalabalık, çok uzun süredir bana karşıydı. Beni sevmiyorlardı. Yani 'nefret ediyorlardı' diyemem, bana saygı duyuyorlardı ama sevmiyorlardı. Şimdiyse öyle bir kalabalığa doğru koşuyorum. Ayrıca çok sevdiğim bu ülkeye bir şeylerin karşılığını vermek istiyorum. Hem de bu büyüklükte bir kulüple... Bunu Efes'e saygısızlık olsun diye söylemiyorum. Ancak burası farklı, farklı yani. Dostum, bu beni heyecanlandırıyor." dedi.
"TÜRKİYE BENİM EVİM"
Türkiye'yi evi gibi gördüğünü ifade eden yıldız basketbolcu, "Türkiye benim evim. O yüzden kazandığım uluslararası başarılar, bana 'bu ülke için faydalı bir şey yaptığımı' hissettiriyor. Hepsi bu. Gerçekten burayı evim gibi görüyorum. Şu an yaz ayındayız ama Amerika'da değilim, buradayım. Sadece dört günlüğüne gittim ve hemen geri döndüm. Gerçek şu ki evim burası gibi hissediyorum. Günün sonunda dünyanın en büyük kulüplerinden birine gitmek ve 'evim gibi gördüğüm bir ülkeye' bir şeylerin karşılığını verebilmek, bana farklı hissettiriyor. Bunu hiçbir eski kulübüme saygısızlık olsun diye söylemiyorum. Onları seviyorum ve sevmeye devam edeceğim, hiçbir zaman kötü konuşmayacağım. Ancak gerçek şu ki bu farklı bir şey. Bu yüzden bu fırsat için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.
"EN BÜYÜK SEBEP İSTİKRAR"
Tecrübeli oyun kurucu, "Fenerbahçe, şu an bulabileceğiniz en istikrarlı kulüplerden biri. Fenerbahçe'ye gelmemin en büyük sebebi bu. Sonuçta kulüp, dünyanın en büyük taraftar kitlelerinden birine sahip. Bunun bir parçası olduğum için, arkamda böyle bir taraftar kitlesi olduğu için mutluyum. Avrupa'da daha önce böyle bir şeye sahip değildim. Tabii ki Baskonia ve Efes'te oynadım, iki takım da harika taraftarlara sahip. Onları seviyorum ve hepsine minnettarım. Ancak Fenerbahçe gibi bir kulüpte olmak farklı bir şey. Elbette günün sonunda kararımda bu da önemli bir rol oynadı. Ama en önemlisi, kulübün istikrarı oldu. Fenerbahçe kadar istikrarlı kim var? Belki sadece Olympiakos olabilir." ifadelerini kullandı.
"BENİ HEYECANLANDIRIYOR"
Fenerbahçe'ye transferinin kendisi için farklı bir anlam taşıdığını söyleyen Larkin, "Benim için mesele şu an para değil. Şu ana kadar iyi para kazandım. Benim için önemli olan, doğru role ve sorumluluğa sahip olmam. Fenerbahçe'ye transfer olmak, sanki bir kalabalığın üstüne koşmak gibi. Bu kalabalık, çok uzun süredir bana karşıydı. Beni sevmiyorlardı. Yani 'nefret ediyorlardı' diyemem, bana saygı duyuyorlardı ama sevmiyorlardı. Şimdiyse öyle bir kalabalığa doğru koşuyorum. Ayrıca çok sevdiğim bu ülkeye bir şeylerin karşılığını vermek istiyorum. Hem de bu büyüklükte bir kulüple... Bunu Efes'e saygısızlık olsun diye söylemiyorum. Ancak burası farklı, farklı yani. Dostum, bu beni heyecanlandırıyor." dedi.
"TÜRKİYE BENİM EVİM"
Türkiye'yi evi gibi gördüğünü ifade eden yıldız basketbolcu, "Türkiye benim evim. O yüzden kazandığım uluslararası başarılar, bana 'bu ülke için faydalı bir şey yaptığımı' hissettiriyor. Hepsi bu. Gerçekten burayı evim gibi görüyorum. Şu an yaz ayındayız ama Amerika'da değilim, buradayım. Sadece dört günlüğüne gittim ve hemen geri döndüm. Gerçek şu ki evim burası gibi hissediyorum. Günün sonunda dünyanın en büyük kulüplerinden birine gitmek ve 'evim gibi gördüğüm bir ülkeye' bir şeylerin karşılığını verebilmek, bana farklı hissettiriyor. Bunu hiçbir eski kulübüme saygısızlık olsun diye söylemiyorum. Onları seviyorum ve sevmeye devam edeceğim, hiçbir zaman kötü konuşmayacağım. Ancak gerçek şu ki bu farklı bir şey. Bu yüzden bu fırsat için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.