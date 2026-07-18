Muhammed Salah Beşiktaş'a Geldi mi, Gelecek mi? Transfer İddialarında Son Durum

Hayır. Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a transfer olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Siyah-beyazlı kulüp tarafından da bu yönde doğrulanmış bir transfer duyurusu yapılmadı.

Muhammed Salah Beşiktaş'a gelecek mi?

Şu ana kadar Beşiktaş yönetimi veya Salah'ın kulübü tarafından transfer görüşmesi yapıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle deneyimli futbolcunun Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki iddialar doğrulanmış değil.

Transfer dönemlerinde dünya yıldızlarıyla ilgili çok sayıda iddia ortaya atılsa da, resmi açıklamalar yapılmadan bu haberlerin kesinleşmiş olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

Muhammed Salah hangi takımda oynuyor?

Mısırlı yıldız Muhammed Salah, kariyerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da sürdürüyor. Dünyanın en başarılı kanat oyuncuları arasında gösterilen Salah'ın mevcut sözleşmesi ve geleceğiyle ilgili kararlar kulübü tarafından duyuruluyor.

Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, birçok oyuncuyla ilgili transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Muhammed Salah'ın siyah-beyazlı takıma transfer olduğuna ilişkin resmi bir gelişme bulunmuyor.

Sonuç: Muhammed Salah Beşiktaş'a Geldi mi?

Hayır. Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a transfer olduğu veya transferinin kesinleştiği yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor. Transfer iddiaları gündemde yer alsa da şu ana kadar taraflardan doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.