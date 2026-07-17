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Roma'da hedef Mert Müldür

Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür, Zeki Çelik'in ayrılığı sonrası Roma'nın sağ bek adayları arasında yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 22:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma'da hedef Mert Müldür
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Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür'e İtalya'dan talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli futbolcu Zeki Çelik, Roma ile sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımdan ayrıldı. Milli futbolcu, Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Roma, Zeki Çelik'in ayrılığı sonrası yeni sağ bek için arayışlara başladı.

ROMA'NIN LİSTESİNDE

İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür de Roma'nın sağ bek adayları arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Mert Müldür'ün, Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

İtalya'da Sassuolo deneyimi bulunan Mert Müldür, 2023'ten bu yana forma giydiği Fenerbahçe'de 118 maçta süre buldu ve 5 gol, 13 asistlik performans ortaya koydu.

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