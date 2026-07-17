Beşiktaş için Fabio Balde iddiası

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan basınından Gianluigi Longari'nin haberine göre, Beşiktaş, Hamburg forması giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Fabio Balde ile ilgileniyor.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun, kulübü Hamburg ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Hamburg forması altında geride kalan sezonda 17 maçta süre bulan Balde, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun, kulübü Hamburg ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Hamburg forması altında geride kalan sezonda 17 maçta süre bulan Balde, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.