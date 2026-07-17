Ada Yüzgeç'ten Icardi sevinci

Galatasaray, hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ümraniyespor karşısında 13. dakikada geriye düşen Galatasaray, 35. dakikada Ada Yüzgeç'in golüyle durumu 1-1'e getirdi.
Ada Yüzgeç, golünü Mauro Icardi sevinciyle kutladı.
Galatasaray, Ümraniyespor karşısında 42. dakikada Kazımcan Karataş'ın attığı golle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı. İlk devrenin son düdüğü sonrası stadyumda Mauro Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" çalması da büyük dikkat çekti.
GOL SEVİNCİ İÇİN AÇIKLAMA
Ada Yüzgeç, maçın ardından gol sevinciyle ilgili, "Icardi bizim efsanelerimizden. Yanımızda olmasa da onu çok seviyoruz. İdol olarak gördüğüm bir oyuncu. Galatasaray'da bana çok destek oldu. Çok yardımcı oldu bana. Bugün attığım gol sonrası ona teşekkür etmek istedim." dedi.
Ada Yüzgeç, golünü Mauro Icardi sevinciyle kutladı.
Galatasaray, Ümraniyespor karşısında 42. dakikada Kazımcan Karataş'ın attığı golle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı. İlk devrenin son düdüğü sonrası stadyumda Mauro Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" çalması da büyük dikkat çekti.
GOL SEVİNCİ İÇİN AÇIKLAMA
Ada Yüzgeç, maçın ardından gol sevinciyle ilgili, "Icardi bizim efsanelerimizden. Yanımızda olmasa da onu çok seviyoruz. İdol olarak gördüğüm bir oyuncu. Galatasaray'da bana çok destek oldu. Çok yardımcı oldu bana. Bugün attığım gol sonrası ona teşekkür etmek istedim." dedi.
Ada Yüzgeç, attığı golün ardından takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin gol sevincini yaptı. pic.twitter.com/qr6qqWBmQf
— Sporx (@sporx) July 17, 2026