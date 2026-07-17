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Ada Yüzgeç'ten Icardi sevinci

Galatasaray'ın genç futbolcusu Ada Yüzgeç, Ümraniyespor maçında attığı golün ardından Mauro Icardi sevinci yaptı. Genç oyuncu, Ümraniyespor maçının ardından gol sevinciyle ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 21:55 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 23:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ada Yüzgeç'ten Icardi sevinci
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Galatasaray, hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ümraniyespor karşısında 13. dakikada geriye düşen Galatasaray, 35. dakikada Ada Yüzgeç'in golüyle durumu 1-1'e getirdi.

Ada Yüzgeç, golünü Mauro Icardi sevinciyle kutladı.

Galatasaray, Ümraniyespor karşısında 42. dakikada Kazımcan Karataş'ın attığı golle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı. İlk devrenin son düdüğü sonrası stadyumda Mauro Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" çalması da büyük dikkat çekti.

GOL SEVİNCİ İÇİN AÇIKLAMA

Ada Yüzgeç, maçın ardından gol sevinciyle ilgili, "Icardi bizim efsanelerimizden. Yanımızda olmasa da onu çok seviyoruz. İdol olarak gördüğüm bir oyuncu. Galatasaray'da bana çok destek oldu. Çok yardımcı oldu bana. Bugün attığım gol sonrası ona teşekkür etmek istedim." dedi.

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