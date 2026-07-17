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Tarik Muharemovic, Leeds United'a gitti

Leeds United, Sassuolo'dan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Tarik Muharemovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 19:27 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 19:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Tarik Muharemovic, Leeds United'a gitti
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Sassuolo'da oynayan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Tarik Muharemovic'in yeni durağı Premier Lig oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Bosnalı savunma oyuncusunu Sassuolo'dan kadrosuna kattığını ve 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Leeds United, bu transfer için Sassuolo'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Tarik Muharemovic, bu bonservisle Leeds United tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu.

Sassuolo'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan genç savunma oyuncusu, 2 gol, 2 asistle skor katkısı da verdi.



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