Charania: 'Warriors'ın LeBron James'i alabilmesi için bir yıldız daha eklemesi gerekiyor'

ESPN'den Shams Charania, Golden State Warriors'ın LeBron James yarışında Cavaliers, Heat ve 76ers'ın gerisinde olduğunu, yıldız oyuncuyu ikna etmek için bir yıldız transferine daha ihtiyaç duyduğunu söyledi.
James'in Los Angeles Lakers'tan ayrılacağının netleşmesinin ardından Golden State Warriors ile anılmaya başlamasıyla birlikte, Anthony Davis'in Washington Wizards üzerinden Warriors'a takaslanabileceği ve böylece Davis ile LeBron'un Stephen Curry ve Draymond Green'e katılarak güçlü bir çekirdek oluşturabileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ancak Warriors'ın Anthony Davis için Washington Wizards ile yürüttüğü görüşmelerde şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedemediği bildirildi. Davis takasının gerçekleşebilmesi için Golden State'in ön çapraz bağ sakatlığından dönen Jimmy Butler'ı pakete dahil etmesi gerektiği ifade ediliyor.
Bu nedenle Warriors'ın, LeBron yarışında şu an için Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Philadelphia 76ers'ın gerisinde olduğu belirtiliyor.
Shams Charania, The Pat McAfee Show programında konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"LeBron James açısından Warriors seçeneğini cazip kılan şey tam olarak bu. Steph Curry ile oynama fırsatı, Draymond Green ile oynama fırsatı ve kariyerini diğer efsanelerle, Hall of Fame seviyesindeki oyuncularla birlikte tamamlama ihtimali. Oyunu çok iyi bilen, aynı basketbol kültürünü paylaşan ve LeBron'un parçası olmak istediği ortamı oluşturan isimlerle oynama fikri."
"Ancak asıl soru şu: LeBron James bu kadroya katılırsa Warriors gerçekten şampiyonluk için yeterince güçlü olacak mı? Bence herkesin sorduğu temel soru bu."
"Bugünlerde LeBron James için en önemli kelime mutluluk. Peki mutluluk neyi ifade ediyor? Birçok şeyi. Şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir takımda olmak, kendine büyük başarılar kazanma şansı yaratmak. Bu yüzden şu anda öne çıkan takımlar zaten hazır durumda olan ekipler."
"Cavaliers'a LeBron'u eklerseniz, ihtiyaç duydukları kısa forvet pozisyonunu doldurmuş olursunuz. Philadelphia'ya gittiğinde doğrudan ilk beşe yerleşir ve onlar zaten şampiyonluk adayı olur. Cavaliers öyle, Heat ise LeBron gelir gelmez tam anlamıyla şampiyonluk yarışına girer."
"Warriors'ın ise hâlâ biraz daha çalışması gerekiyor. Golden State'in temel planı, LeBron James'i bir başka yıldız oyuncuyla birlikte kadroya katmaktı. LeBron'un gerçekten ilgisini çekecek senaryo buydu."
"Bu yüzden Warriors serbest oyuncu dönemine girerken 'Acaba Big Four kurabilir miyiz?' sorusunu sordu. Steph Curry, Draymond Green, LeBron James ve Anthony Davis. AD ile LeBron arasındaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Plan bunu gerçekleştirebilmekti."
"Ancak temmuz ayının 16. günündeyiz ve Warriors'ın Anthony Davis ya da başka bir yıldız için yaptığı görüşmelerde hâlâ somut bir ilerleme yok. Bu da bana Golden State'in diğer takımların gerisinde olduğunu düşündürüyor. Bildiğim kadarıyla şu anda Miami, Cleveland ve Philadelphia onların önünde."
"Üstelik Philadelphia 76ers, Jaylen Brown'ı kadrosuna kattığı anda LeBron yarışında bir anda gündeme geldi. Daha önce adı bile geçmiyordu. Bu da gösteriyor ki doğru hamleleri yaptığınızda LeBron James'in dikkatini çekebiliyorsunuz."
Warriors bu yaz Kristaps Porzingis ile Al Horford'u yeniden kadrosuna katarken, bunun dışında geçtiğimiz sezon play-in turunda Phoenix Suns'a elenen kadroyu büyük ölçüde korudu.
James'in Los Angeles Lakers'tan ayrılacağının netleşmesinin ardından Golden State Warriors ile anılmaya başlamasıyla birlikte, Anthony Davis'in Washington Wizards üzerinden Warriors'a takaslanabileceği ve böylece Davis ile LeBron'un Stephen Curry ve Draymond Green'e katılarak güçlü bir çekirdek oluşturabileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ancak Warriors'ın Anthony Davis için Washington Wizards ile yürüttüğü görüşmelerde şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedemediği bildirildi. Davis takasının gerçekleşebilmesi için Golden State'in ön çapraz bağ sakatlığından dönen Jimmy Butler'ı pakete dahil etmesi gerektiği ifade ediliyor.
Bu nedenle Warriors'ın, LeBron yarışında şu an için Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Philadelphia 76ers'ın gerisinde olduğu belirtiliyor.
Shams Charania, The Pat McAfee Show programında konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"LeBron James açısından Warriors seçeneğini cazip kılan şey tam olarak bu. Steph Curry ile oynama fırsatı, Draymond Green ile oynama fırsatı ve kariyerini diğer efsanelerle, Hall of Fame seviyesindeki oyuncularla birlikte tamamlama ihtimali. Oyunu çok iyi bilen, aynı basketbol kültürünü paylaşan ve LeBron'un parçası olmak istediği ortamı oluşturan isimlerle oynama fikri."
"Ancak asıl soru şu: LeBron James bu kadroya katılırsa Warriors gerçekten şampiyonluk için yeterince güçlü olacak mı? Bence herkesin sorduğu temel soru bu."
"Bugünlerde LeBron James için en önemli kelime mutluluk. Peki mutluluk neyi ifade ediyor? Birçok şeyi. Şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir takımda olmak, kendine büyük başarılar kazanma şansı yaratmak. Bu yüzden şu anda öne çıkan takımlar zaten hazır durumda olan ekipler."
"Cavaliers'a LeBron'u eklerseniz, ihtiyaç duydukları kısa forvet pozisyonunu doldurmuş olursunuz. Philadelphia'ya gittiğinde doğrudan ilk beşe yerleşir ve onlar zaten şampiyonluk adayı olur. Cavaliers öyle, Heat ise LeBron gelir gelmez tam anlamıyla şampiyonluk yarışına girer."
"Warriors'ın ise hâlâ biraz daha çalışması gerekiyor. Golden State'in temel planı, LeBron James'i bir başka yıldız oyuncuyla birlikte kadroya katmaktı. LeBron'un gerçekten ilgisini çekecek senaryo buydu."
"Bu yüzden Warriors serbest oyuncu dönemine girerken 'Acaba Big Four kurabilir miyiz?' sorusunu sordu. Steph Curry, Draymond Green, LeBron James ve Anthony Davis. AD ile LeBron arasındaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Plan bunu gerçekleştirebilmekti."
"Ancak temmuz ayının 16. günündeyiz ve Warriors'ın Anthony Davis ya da başka bir yıldız için yaptığı görüşmelerde hâlâ somut bir ilerleme yok. Bu da bana Golden State'in diğer takımların gerisinde olduğunu düşündürüyor. Bildiğim kadarıyla şu anda Miami, Cleveland ve Philadelphia onların önünde."
"Üstelik Philadelphia 76ers, Jaylen Brown'ı kadrosuna kattığı anda LeBron yarışında bir anda gündeme geldi. Daha önce adı bile geçmiyordu. Bu da gösteriyor ki doğru hamleleri yaptığınızda LeBron James'in dikkatini çekebiliyorsunuz."
Warriors bu yaz Kristaps Porzingis ile Al Horford'u yeniden kadrosuna katarken, bunun dışında geçtiğimiz sezon play-in turunda Phoenix Suns'a elenen kadroyu büyük ölçüde korudu.