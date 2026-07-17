Galatasaray, Lemina ile masada; Başakşehir pusuda

Galatasaray'da Mario Lemina'nın geleceğine ilişkin görüşmeler sürerken, resmi imzanın gecikmesinin arkasında sözleşme şartlarında yaşanan görüş ayrılıklarının bulunduğu öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı yönetim, deneyimli orta saha oyuncusuyla yeni kontrat konusunda henüz ortak noktada buluşamadı. Lemina'nın doğrudan 2 yıllık sözleşme istediği, Galatasaray'ın ise 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık bir teklif sunduğu belirtildi.
Galatasaray yönetimi, kontratın ikinci sezonuna ilişkin karar yetkisinin kulüpte kalmasını talep ediyor. Lemina cephesi ise iki yıllık anlaşmanın garanti olmasını istiyor. Görüşmelerdeki en önemli başlıklardan birini bu madde oluşturuyor.
Taraflar arasında yıllık ücret konusunda da küçük bir fark bulunuyor. Galatasaray'ın Gabonlu futbolcunun beklentisinin altında bir rakam önerdiği, ancak aradaki farkın anlaşmayı bozacak seviyede olmadığı ifade edildi.
Anlaşma ihtimali yüksek
Görüşmelerde henüz resmi imza aşamasına gelinmese de tarafların anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılıların sözleşme süresi ve ücret konusunda yapılacak son pazarlıkların ardından Lemina ile yola devam etme ihtimali yüksek görülüyor.
Buna karşın anlaşmanın sağlanamaması durumunda Galatasaray'ın transfer planlamasını değiştireceği belirtildi. Yönetimin, Lemina ile yeni sözleşme imzalanmaması halinde önceliğini stoper takviyesine vermesi bekleniyor.
Başakşehir takipte
Öte yandan Başakşehir'in de Mario Lemina'nın Galatasaray'daki durumunu yakından izlediği öğrenildi. İstanbul ekibinin, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde deneyimli futbolcu için devreye girebileceği ifade ediliyor.
Galatasaray yönetimi, kontratın ikinci sezonuna ilişkin karar yetkisinin kulüpte kalmasını talep ediyor. Lemina cephesi ise iki yıllık anlaşmanın garanti olmasını istiyor. Görüşmelerdeki en önemli başlıklardan birini bu madde oluşturuyor.
Taraflar arasında yıllık ücret konusunda da küçük bir fark bulunuyor. Galatasaray'ın Gabonlu futbolcunun beklentisinin altında bir rakam önerdiği, ancak aradaki farkın anlaşmayı bozacak seviyede olmadığı ifade edildi.
Anlaşma ihtimali yüksek
Görüşmelerde henüz resmi imza aşamasına gelinmese de tarafların anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılıların sözleşme süresi ve ücret konusunda yapılacak son pazarlıkların ardından Lemina ile yola devam etme ihtimali yüksek görülüyor.
Buna karşın anlaşmanın sağlanamaması durumunda Galatasaray'ın transfer planlamasını değiştireceği belirtildi. Yönetimin, Lemina ile yeni sözleşme imzalanmaması halinde önceliğini stoper takviyesine vermesi bekleniyor.
Başakşehir takipte
Öte yandan Başakşehir'in de Mario Lemina'nın Galatasaray'daki durumunu yakından izlediği öğrenildi. İstanbul ekibinin, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde deneyimli futbolcu için devreye girebileceği ifade ediliyor.