Fenerbahçe, Mason Greenwood'a kavuştu!

Fenerbahçe, yeni transferi Mason Greenwood'a kavuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin transferi için Marsilya ile anlaşma sağladığı İngiliz yıldız, perşembe günü saat 16.25 sularında İstanbul'a geldi. Greenwood'u taşıyan uçak, saat 16.25'te İstanbul'a indi.
4 YILLIK İMZA
24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Greenwood için 19 Temmuz Pazar günü de stadyumda imza töreni düzenleyecek.
ÖDENECEK BONSERVİS
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için Marsilya'ya 39 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe, bu bonservisi 3 yıl içerisinde 3 eşit taksit halinde ödeyecek.
4 YILLIK İMZA
24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Greenwood için 19 Temmuz Pazar günü de stadyumda imza töreni düzenleyecek.
ÖDENECEK BONSERVİS
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için Marsilya'ya 39 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe, bu bonservisi 3 yıl içerisinde 3 eşit taksit halinde ödeyecek.