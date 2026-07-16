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Gençlerbirliği Henry Onyekuru ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği, Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. Başkent ekibinde beklentileri karşılayamayan 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ligde 17 maçta 302 dakika forma giydi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 14:29
Haber: AA
Gençlerbirliği Henry Onyekuru ile yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Henry Onyekuru ile yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent ekibi, 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Gençlerbirliği'ne 2025-2026 sezonu öncesinde transfer olan Onyekuru, kırmızı-siyahlı takımda beklentileri karşılayamadı.

Kariyerinde Everton, Monaco ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen Nijeryalı futbolcu, geçen sezon ligde 17 karşılaşmada toplam 302 dakika süre aldı.

SON 5 MAÇTA KADROYA ALINMADI

Henry Onyekuru, Gençlerbirliği'nin son 5 lig maçında kadroya dahil edilmedi.

Nijeryalı oyuncunun başkent ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

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