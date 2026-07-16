Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Henry Onyekuru ile yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent ekibi, 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Gençlerbirliği'ne 2025-2026 sezonu öncesinde transfer olan Onyekuru, kırmızı-siyahlı takımda beklentileri karşılayamadı.
Kariyerinde Everton, Monaco ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen Nijeryalı futbolcu, geçen sezon ligde 17 karşılaşmada toplam 302 dakika süre aldı.
SON 5 MAÇTA KADROYA ALINMADI
Henry Onyekuru, Gençlerbirliği'nin son 5 lig maçında kadroya dahil edilmedi.
Nijeryalı oyuncunun başkent ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Gençlerbirliği'ne 2025-2026 sezonu öncesinde transfer olan Onyekuru, kırmızı-siyahlı takımda beklentileri karşılayamadı.
Kariyerinde Everton, Monaco ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen Nijeryalı futbolcu, geçen sezon ligde 17 karşılaşmada toplam 302 dakika süre aldı.
SON 5 MAÇTA KADROYA ALINMADI
Henry Onyekuru, Gençlerbirliği'nin son 5 lig maçında kadroya dahil edilmedi.
Nijeryalı oyuncunun başkent ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.