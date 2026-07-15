Vlahovic, Barcelona'yı bekliyor

Juventus ile sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic, Barcelona'ya transfer olmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fichajes'te yer alan habere göre, Vlahovic, Barcelona'dan vazgeçmedi ve Katalan ekibini beklemeye devam ediyor.
Beşiktaş'ın da gündemine gelen Sırp golcü, siyah-beyazlılardan gelen cazip teklifi geri çevirdi. İspanyol basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın Vlahovic'e baskı yapmaya devam ettiği ancak Sırp golcüden yanıt gelmediği ve Beşiktaş'ın bu durum sonrası Vlahovic'e ultimatom verdiği kaydedildi.
FERRAN TORRES İLE DURUM DEĞİŞEBİLİR
Barcelona'ya transfer olmak isteyen Dusan Vlahovic ise Paris Saint-Germain'e transferi gündemde olan Ferran Torres'i bekliyor. Vlahovic'in, Ferran Torres'in Fransız ekibine gitmesi durumunda Barcelona'ya transferinin gerçekleşeceğinden emin olduğu öne sürüldü.
10 MİLYON EURO'YA CEVAP VERMEDİ
Vlahovic'in, Beşiktaş'ın sezon başına 10 milyon euro'luk teklifine rağmen Barcelona için kararını erteleme devam ettiği belirtildi. Barcelona'nın da Vlahovic'in durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.
26 yaşındaki futbolcu için Juventus ile sözleşme yenileme ihtimali de gündeme gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Juventus'ta geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Dusan Vlahovic, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.
Beşiktaş'ın da gündemine gelen Sırp golcü, siyah-beyazlılardan gelen cazip teklifi geri çevirdi. İspanyol basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın Vlahovic'e baskı yapmaya devam ettiği ancak Sırp golcüden yanıt gelmediği ve Beşiktaş'ın bu durum sonrası Vlahovic'e ultimatom verdiği kaydedildi.
FERRAN TORRES İLE DURUM DEĞİŞEBİLİR
Barcelona'ya transfer olmak isteyen Dusan Vlahovic ise Paris Saint-Germain'e transferi gündemde olan Ferran Torres'i bekliyor. Vlahovic'in, Ferran Torres'in Fransız ekibine gitmesi durumunda Barcelona'ya transferinin gerçekleşeceğinden emin olduğu öne sürüldü.
10 MİLYON EURO'YA CEVAP VERMEDİ
Vlahovic'in, Beşiktaş'ın sezon başına 10 milyon euro'luk teklifine rağmen Barcelona için kararını erteleme devam ettiği belirtildi. Barcelona'nın da Vlahovic'in durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.
26 yaşındaki futbolcu için Juventus ile sözleşme yenileme ihtimali de gündeme gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Juventus'ta geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Dusan Vlahovic, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.